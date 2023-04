Rivas: “A nosa xestión permitiu que Redondela hoxe sexa progreso e luza transformada”

La recién renovada de Praza de Ponteareas fue el escenario elegido ayer por la alcaldesa y candidata del PSOE de Redondela, Digna Rivas, para la presentación de los integrantes de su lista electoral. Una candidatura con el lema “Avanzamos contigo” en la que destaca por estar encabezada, por primera vez en la historia del municipio por dos mujeres, con Rivas al frente, secundada por la pediatra y fundadora de la ONG Da Man, Pilar Martínez.

En los puestos de salida también estarán como número tres Antonio Cabaleiro, en el cuatro María Rita Pérez y en el cinco Pedro Villaverde. Además repiten los actuales concejales María Castro, en el número seis; Iria Vilaboa, en el octavo puesto; Alberto Álvarez, en el noveno, y Vicente Lamas, en el catorce. Entre las novedades en los primeros puestos destaca el entrenador de fútbol base Iván Vallés, que ocupa el número siete.

Rivas describió a su equipo como “homes e mulleres comprometidos cos seus veciños e veciñas; persoas dispostas a traballar arreo para mellorar Redondela. Xente nova, comprometida a nivel deportivo, social, cultural e veciñal. Xuventude vinculada estrictamente a Redondela. Homes e mulleres dispostos a mellorar, co seu esforzo o nivel de benestar da veciñanza e sin mirar a cor política. Iso é, simplemente, o significado da palabra compromiso que todos e cada un delas e deles teñen perfectamente asumido”. La candidata también destacó su gestión en los últimos cuatro años, señalando que “Redondela hoxe é progreso e luce transformada gracias o apoio das persoas que escolléronme como alcaldesa. ‘Avanzamos contigo’ é a única forma de resumir a importancia da implicación cidadán no benestar do Concello e o municipio”.

"Traballamos arreo para conservar e dar a coñecer o noso patrimonio artístico e cultural"

La candidata a la reelección se apoyó en los hechos y en los proyectos realizados en los últimos cuatro años para defender su candidatura, destacando “a recuperación de espazos infravalorados para o esparexemento da cidadanía como é o caso da senda verde de Chapela ou a humanización e reforma da Avenida de Santa Mariña; traballamos arreo para conservar e dar a coñecer o noso patrimonio artístico e cultural. Redondela é o cuarto municipio da provincia e os veciños e veciñas merécense infraestructuras á altura, así que lle procuramos unha entrada digna na contorna da Praza de Ponteareas, un dos principais accesos á vila, convertida nun lugar de convivencia cidadá e anuncia, as persoas que nos visitan, que están nun concello en pleno desenvolvemento social, económico, político e cultural”.

Rivas también quiso huir de megaproyectos en la presentación de su equipo: “Os socialistas non prometemos nada nas campañas electorais, nos comprometemos que é ben distinto”, concluyó.