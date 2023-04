“A dona do esteiro” tiene un 40% de Penélope Cruz

Ya había retratado a una actriz a tamaño gigante en uno de sus espectaculares murales. Su recreación de Blanca Suárez en un edificio de Nueva York llamó la atención de revistas de moda como “Harper’s Bazaar”, “Instyle” y hasta la publicación de crónica rosa “¡Hola!”. Ahora es Penélope Cruz la que aparece en su última creación, aunque solo en parte. La artista baionesa más conocida a nivel mundial, Lula Goce, ha experimentado por primera vez con la inteligencia artificial para poner cara a la protagonista de “A dona do esteiro”, la obra que terminó ayer mismo en A Ramallosa. Tiene un 40% de la oscarizada chica Almodóvar y el resto pertenece a “otras mujeres” elegidas de forma aleatoria, según explica ante la primera medianera que ha decorado en la comarca, frente a la piscina mancomunada.

El trabajo se lo dedica a una de las personas más importantes para ella, su madre, Lourdes Goce, “por su tenacidad, fuerza y capacidad para superar todos los obstáculos que la vida le plantea”. Un plus emocional que suma a su particular alegoría de A Foz do Miñor, un espacio natural que la sigue sorprendiendo cada vez que lo visita. “Es el gran punto de encuentro de los tres municipios miñoranos, un lugar que forma parte esencial de lo que significa el Miñor y que es realmente maravilloso”, explica. Sus garzas son parte fundamental del diseño, que incorpora además una gárgola en la mano de la figura femenina, “que simboliza el lado oscuro del ser humano, la parte más oculta que también conforma nuestra personalidad”.

250 metros cuadrados

Han sido cientos de vecinos y visitantes los que se han parado a lo largo de estas dos semanas a los pies de la grúa que maneja ella misma para elevarse y dar forma a sus conjuntos murales cargados de exhuberancia natural y belleza femenina. Todas la han felicitado por la obra y le han mostrado lo orgullosos que están de su éxito internacional. Todo un “honor” para ella interactuar con sus espectadores, máxime si son sus vecinos.

La enorme pintura de 250 metros cuadrados ha transformado un espacio degradado en el núcleo urbano de A Ramallosa, tal y como pretendía el Concello de Nigrán a la hora de encargársela. “Será un referente máis do noso municipio como xa o son os seus murais no mundo enteiro”, explica el alcalde, Juan González, que avanza que el propio espacio en el que se ubica, junto a un aparcamiento de motos en desuso, será también humanizado para hacer de él un verdadero punto de encuentro vecinal.