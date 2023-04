Cuatro centros culturales de Nigrán proyectan reformas

Un ascensor para acceder al auditorio situado en la tercera planta del edificio en Bolos da Carrasca, un proyecto de climatización para evitar las altas temperaturas del verano y el frío del invierno en el salón de actos de O Torreiro de Priegue, otro de impermeabilización para acabar con las goteras en A Camoesa y nuevas divisiones y mejoras de materiales en el de Parada. Cuatro centros culturales del municipio de Nigrán se someterán a reformas tras concederles el Concello ayudas que suman 90.000 euros.

El elevador de A Carrasca se llevará 30.000 euros y la misma cantidad recibirá el local social de Priegue para su intervención. A Camoesa y el centro cultural de Parada do Miñor cuentan con 20.000 euros cada uno para sus obras. “Todas son obras que as catro entidades precisan emprender de maneira inmediata e consideramos que o Concello debe colaborar porque desenvolven actividades de interese para toda a veciñanza. En todos os casos suporán un cambio positivo moi radical, especialmente en Bolos da Carrasca, onde dispoñen do auditorio no terceiro andar pero non contan con ascensor”, indica el alcalde, Juan González.

"Consideramos que o Concello debe colaborar porque desenvolven actividades de interese para toda a veciñanza"

En este caso el fin es garantizar la plena participación de las personas con movilidad reducida en las actividades que se ofertan, por lo que la inversión se enmarca en el proyecto “Un Nigrán para todos”. El edificio de tres plantas carece desde su construcción de elevador y no es posible disfrutar de los espectáculos o reuniones allí sin salvar 32 escalones.

Se trata de una vieja demanda de la directiva de Bolos da Carrasca, una entidad que cuenta con numerosos socios dados de alta en la década de los 90 que ya han alcanzado una edad avanzada que les impide participar en diversas actividades. “É unha necesidade prioritaria. A nosa actividade non se limita a socios, é aberta a toda a veciñanza, e resulta que moita non pode acudir por este motivo. Incluso nos gustaría colaborar co centro Juan María, que está moi preto, e con outras entidades, pero non é posible”, explica Amelia Valverde, directiva del centro.