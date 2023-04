Las aguas del río Alvedosa bajaban ayer de un color blanquecino que llamó la atención de los viandantes en el casco urbano de Redondela. Los primeros avisos recibidos por la Policía Local y por el servicio de emergencias 112 fueron alrededor de las dos de la tarde y se comprobó que el vertido afectaba tanto a los cauces del Maceiras como del Alvedosa a su paso por el centro de la villa hasta la desembocadura.

Personal del Augas de Galicia, organismo autónomo adscrito a la Consellería de Medio Ambiente e Infraestructuras que tiene las competencias en materia de gestión de aguas, recogió muestras del vertido y abrió una investigación para determinar las causas y las responsabilidades del suceso. Sin embargo, desde la Concellería de Medio Ambiente apuntan a que la procedencia del vertido se situaba en la parroquia de Vilar de Infesta. El propio edil, Alberto Álvarez, explicó en la Radio Municipal que, según las primeras investigaciones desarrolladas desde su departamento en colaboración con Aqualia, la causa estaría en un movimiento de tierra que provocaron que una importante cantidad de “restos de áridos acabaran no leito do río”.

El responsable de Medio Ambiente asegura que esta conclusión fue el resultado del operativo desarrollado ayer, junto con personal de Aqualia, para localizar el punto del que partía el vertido. “Seguiuse o rastro río arriba ata chegar a Vilar, lugar no que se estaban a realizar obras, polo que todo apunta a que a orixe do vertido sería un movemento de terras que provocou que unha gran cantidade de áridos terminaran no cauce do río”. Así lo aseguró el concejal en la Radio Municipal, que avanzó que la investigación sobre esta incidencia queda ahora en manos de Augas de Galicia, que se encargó de la recogida de muestras de agua para proceder a su análisis.