El BNG denuncia la “pasividade” del Gobierno central para la preservación de los espacios de la Rede Natura en la ensenada de San Simón. El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, y el candidato a la Alcaldía de Redondela, Xoán Carlos González, critican “o apoio do Goberno do Estado na recuperación da actividade industrial en el peirao da Pedra de Rande”, y exigen la rectificación a través de la retirada del relleno, realizado en la década de los 90, “para recuperar as correntes mariñas naturais perdidas”.

Los nacionalistas preguntaron sobre la actividad industrial impulsada por la Autoridad Portuaria de Vigo en esta zona de Rande, a lo que el Ministerio para la Transición Ecológica respondió con su apoyo a esta actividad alegando que la zona “foi restabelecida como espazo de operacións para pezas especiais” y la Autoridad Portuaria –dependiente del ministerio– “prevé poder realizar movemento de aluminio nalgún momento”, aseguran desde el BNG. El Puerto recupera el antiguo muelle de granito de Rande: esta es su nueva actividad En opinión de Néstor Rego, el Gobierno está actuando de espaldas a los intereses de los vecinos de Redondela. “En lugar de actuar para protexer este espazo estamos a asistir a un novo proceso de industrialización na costa do Estreito de Rande, o que leva aparellado un intenso movemento de tráfico pesado, tráfico marítimo, verteduras, ruídos e polvo en suspensión. Amparado, todo isto, polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico”, denuncia Rego. “Unha nova agresión medioambiental nun espazo do medio mariño que debería ser protexido, reducindo a actividade portuaria industrial e potenciando actividades pesqueiras e marisqueiras artesanais e de proximidade”, señala el deputado. Rego considera que lo que debería hacer el Gobierno "é rexeitar a recuperación da actividade industrial e retirar os recheos do antigo peirao da Pedra para recuperar as correntes mariñas naturais da Rede Natura 2000 da Enseada de San Simón, perdidas nos recheos realizados nos anos noventa”. Falta de compromiso Por su parte, el portavoz nacionalista de Redondela y candidato del BNG, Xoán Carlos González, expresó la falta de compromiso del Gobierno central con la preservación y el futuro de la ensenada de San Simón. "A recuperación da actividade industrial en Rande pon en risco sectores como o do marisqueo e a pesca tradicional, con produtos destacados como o choco”, afirma. "A estratexia da Autoridade Portuaria debe ser contestada con contundencia polo goberno municipal. Instamos a Digna Rivas a que nestas xuntanzas mediáticas coa subdelegada do Goberno faga valer a voz de Redondela que xa se ten expresado por medio de diversas mocións en contra desta estratexia”, señala González. Por último, el edil nacionalista rechazó los planes de la Autoridad Portuaria "coa conivencia do estado" que muestran un panorama "moi negro" para el litoral de Rande. "Dende unha alcaldía do BNG en Redondela forzaremos un cambio de rumbo nas actuacións das diferentes administracións na enseada para convertela en referente de recuperación económica e medioambiental", subrayó el candidato nacionalista.