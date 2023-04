Redondela renovará todas sus farolas por otras más eficientes

Redondela ha iniciado un ambicioso plan para renovar y modernizar su alumbrado público en las parroquias por el que se sustituirán las actuales farolas de vapor de sodio por otras dotadas de tecnología LED, mucho más eficiente y ecológica.

Los trabajos, que desarrolla la Concejalía de Servizos Públicos Básicos, supone una inversión de 150.000 euros con cargo a fondos propios del Concello. La actuación la realizará personal municipal para evitar la externalización del servicio, una decisión del gobierno local para reducir los costes y tener control directo sobre los trabajos. “No Concello contamos con persoal máis que cualificado no servizo eléctrico para a realización destas tarefas e que, ademais, contará co reforzamento de tres persoas contratadas a través do Plan Concellos”, explica la alcaldesa redondelana, Digna Rivas.

La actuación ya comenzó en Vilar de Infesta para continuar por Quintela hasta completar todas las parroquias, con la renovación de 1.690 luminarias. Los trabajos permitirán un importante ahorro en la factura eléctrica –el consumo de las nuevas farolas es hasta un 70% inferior– y, al mismo tiempo, se reducirá la denominada “pegada de carbono”, al disminuir las emisiones de CO2 con la tecnología LED.

"É un servizo básico para a cidadanía e tamén mellora as condicións de seguridade"

“O alumeado público é un servizo básico para a cidadanía ao mellorar non só a comodidade á hora de realizar desprazamentos nas horas nocturnas, senón tamén as súas condicións de seguridade”, justificó la regidora local, que también puso en valor el hecho de que “por primeira vez, un goberno local decide reforzar o persoal destinado a este departamento, con tres operarios, para mellorar o servizo que se presta á cidadanía”.

A las labores también se sumará el cambio del cableado del tendido eléctrico “naqueles lugares que as circunstancias e os informes técnicos o fagan preciso para, desa forma, optimizar o servizo que prestan”, señaló Rivas.

La alcaldesa asegura que la mejora de los servicios básicos a la ciudadanía, y de manera especial el alumbrado público de las parroquias, ha sido una de las prioridades del gobierno socialista desde su llegada al Concello consciente de que “non pode haber veciñanza de primeira e de segunda dependendo do seu lugar de residencia”, afirma rotunda. “A veciñanza paga os seus impostos e, polo tanto, todos e todas teñen dereito a uns servizos públicos de calidade”, concluye la regidora local.