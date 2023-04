Crecen las quejas de viajeros “tirados” en paradas de bus del Val Miñor

Seis personas no pudieron subirse el 3 de abril a las 17.24 en Patos porque circulaba lleno y no se detuvo, otras 15 que esperaban en Traviesas para regresar a casa a las 16.28 también se quedaron tiradas... Han sido numerosas las situaciones similares que se han repetido en las paradas de autobús de la línea que une la comarca del Val Miñor con Vigo esta Semana Santa. Las quejas se han disparado y la Xunta pide explicaciones a la empresa que presta el servicio, Lugove, desde diciembre de 2020, tras ganar el concurso público que renovó las concesiones de las líneas regulares en toda Galicia. La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade confirmó ayer que ha convocado a representantes de la compañía a una reunión que se celebrará en los próximos días.

Hace meses que el servicio de transporte de viajeros genera quejas en la comarca. Retrasos, algunos de más de media hora, y hasta supresiones de líneas sin previo aviso han abierto debate en las redes en numerosas ocasiones. Usuarios que no llegan al trabajo, a clase o a citas médicas en los hospitales de la ciudad muestran su indignación cada día e incluso dirigen sus protestas a ayuntamientos como el de Baiona, cuyo alcalde, Carlos Gómez, exigía en enero medidas al Gobierno gallego ante lo que consideraba “inaceptables deficiencias” del servicio, que afectan negativamente a proyectos como el campus residencial de la villa. La Asemblea Veciñal por un Transporte Digno para Gondomar también se ha dirigido en varias ocasiones a la Dirección Xeral de Mobilidade por situaciones parecidas, según afirma su presidenta, Manuela Rodríguez.

En la mayoría de las incidencias, los buses pasaron de largo al circular llenos

Afluencia turística

El departamento de la Xunta quiere “avaliar con detalle as incidencias rexistradas e estudar posibles medidas correctoras co fin de evitar novos desaxustes” en la reunión con Lugove. Desde la consellería, recuerdan que el funcionamiento del servicio en los últimos días pudo estar condicionado por el período vacacional de Semana Santa así como por el buen tiempo. Factores que afectan especialmente en las líneas que incorporan paradas en playas y en localidades turísticas, como es el caso de Baiona y Nigrán. “O certo é que a recuperación da afluencia turística propia destas datas tras a pandemia materializouse tamén no tráfico das vías. O número de vehículos intensificouse notablemente nas rutas que asume esta concesión de transporte público, que dá servizo a destinos vacacionais, como Praia América, Panxón ou Patos. Esta situación pode incidir na hora de chegada dos servizos e, en consecuencia, na duración total das viaxes”, explican las mismas fuentes.

No obstante, la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade asegura mantener “unha labor constante de vixilancia e mellora no marco do Plan de Transporte Público de Galicia”. Y, atendiendo a las demandas trasladadas, tratará de “dar unha resposta eficaz ás solicitudes dos usuarios” con el fin de atenuar los efectos de la afluencia turística. En este sentido, la Xunta plantea mejoras para evitar desajustes y garantizar las conexiones entre Baiona y Vigo, “como o reforzo de servizos que se activa na tempada estival”.

La concesionaria mantiene el silencio. Ayer declinó responder a las preguntas de este diario.