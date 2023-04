A cerimonia de entrega do Premio de Poesía Victoriano Taib xa ten data. O gañador, desta décimo cuarta edición, o poeta ourensán Javier Rodríguez González, recollerá o galardón o vindeiro día 22 de abril, sábado, pola obra “Xeración”, que presentará durante o acto, previsto no auditorio municipal Lois Tobío ás 19.30.

Concello de Gondomar, editorial Galaxia –que publica o libro gañador– e o Instituto de Estudos Miñoráns convocan este certame literario no que teñen participado ducias de autores ao longo da súa historia. O premio está dotado con 4.000 euros e unha escultura de Fino Lorenzo. O xornalista e director do grupo Teatro do Ar, Pedro Rodríguez, conducirá a gala.