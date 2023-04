El BNG de Soutomaior propone el desarrollo de suelo industrial en el municipio, una iniciativa recogida en su plan denominado “Novo Soutomaior”. El portavoz nacionalista Manu Lourenzo explica lo necesario que es el desarrollo de suelo industrial, “unha actuación que debía estar preparada antes de 2021, sen que o actual goberno fixese nada”.

El candidato del BNG recuerda que ya han pasado casi dos décadas desde que se anunció esta dotación “sen que nada se fixera ao respecto, e as consecuencias son ben claras, non hai máis que darse unha volta polo municipio para ver cal é a situación. Soutomaior converteuse no concello cos peores datos de paro e de PIB de toda a provincia de Pontevedra”, puntualiza.

Lourenzo destaca la importancia de su plan de desarrollo de suelo industrial para “facilitar que empresas vinculadas ao mar e ao sector vinícola veñan a instalarse a Soutomaior para xerar riqueza e que esta beneficie á veciñanza”.