La formación de Podemos en Salvaterra de Miño ha presentado ya a su candidato para obtener el bastón de mando del municipio en las elecciones municipales que se celebran en el mes de mayo. Se trata de Félix Pérez, un exmilitar, que formó parte de la Guardia Real durante 10 años, y que ahora lidera el grupo morado para “devolver la soberanía a los vecinos y a las vecinas”, explica. Es la primera vez que se presenta por un partido político y apunta que “no tiene por qué sonar raro que un exmilitar se presente por Podemos, los grandes fanáticos del ejército son una minoría”.

Los objetivos para el líder de Podemos en Salvaterra de Miño son “ganar las elecciones, aunque no son buenas las mayorías absolutas. Si esto no es posible, aspiramos a ser por lo menos el partido llave para formar gobierno”.

En la actualidad, Podemos Salvaterra no tiene representación en el Concello y para revertir esa situación, Félix Pérez, explica que “hay que hacer ahora lo que no se hizo”. De hecho, han creado una aplicación móvil “para que los vecinos nos envíen por ahí lo que quieren cambiar o mejorar, y es que tiene que estar en el pueblo la soberanía”.

El de Podemos aboga por “municipalizar todos aquellos servicios que se puedan municipalizar, sin intermediarios, porque no creo que que sea producente tener una subcontrata por el medio. Uno de ellos, es el Servicio de Ayuda en el Hogar”. En materia económica apuesta por “formentar el comercio de barrio y medidas de protección para autónomos”. Critica Félix Pérez que “en Salvaterra de Miño no tenemos ahora nada, salvo gracias a los restaurantes que tenemos en el centro, que nos dan la vida, si no tenemos que ir a Portugal para casi todo”.

En el caso de que consiga el bastón de mando, el exmilitar explica que de las primeras medidas que tomará será “realizar una auditoría de cuentas y avanzar en el alcantarillado”.