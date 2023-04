Los afectados por la AP-9 advierten de las carencias del proyecto de reposición

La Asociación de Afectados por la Ampliación de la Autopista en Chapela critica que, después de llevar cuatro años reclamando una reunión con la alcaldesa redondelana, Digna Rivas, para conocer la situación del proyecto de reposición, les convoquen ahora, “cuando ya está todo aprobado y no hay marcha atrás”. El encuentro está previsto que se celebre mañana, aunque el presidente del colectivo de afectados, Rafael Baltasar Cela, advierte que “llega tarde, tras años sin obtener respuesta, después de que ni siquiera desde el ministerio nos contestaran a las alegaciones que presentamos al proyecto”.

El responsable de la asociación también expresa su indignación por no haber sido invitados el pasado día 27 de marzo a participar en la reunión de trabajo mantenida por Rivas con la subdelegada del Gobierno en la provincia, Maica Larriba. En ese encuentro, en el que también participaron responsables de la Demarcación de Carreteras del Estado y de Audasa, se anunció para finales de mayo el inicio de las obras de reposición de los viales afectados por la AP-9, una actuación para la que se destinarán 4,1 millones de euros y por la que llevan esperando un lustro en la parroquia redondelana. “No entendemos cómo no tuvieron la delicadeza de invitarnos como representantes del colectivo de vecinos afectados, cuando llevamos tanto tiempo reclamando sin éxito que se convoque la comisión de seguimiento de las obras y pidiendo una reunión para conocer la situación del proyecto de reposición”, lamenta.

En este sentido, Baltasar Cela advierte que no se conforman con el proyecto aprobado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) porque no recoge muchas de las demandas de los vecinos. “Hay actuaciones que consideramos fundamentales y no aparecen, como el mantenimiento de la acera en los dos márgenes de la Estrada do Torreiro, la instalación de pantallas vegetales para tapar los muros de la autopista, la instalación de un semáforo en la salida de instituto, la reposición de las fuentes de Cornide y de Pasán, la ampliación de la zona alta del Camiño de Mouriño o la prolongación de las aceras en Pasán hasta la Avenida de Redondela y en el entorno del Alto de la Encarnación”.

Y también cuestionan que no se haga al mismo tiempo la instalación de las pantallas acústicas para reducir el impacto sonoro de la autopista, “cuando es algo que ya se tenía que haber incluido en la propia ampliación de la AP-9 al tratarse de una zona urbana”, concluye Baltasar Cela.