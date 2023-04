“Una combinación única, imbatible y distinta”, así cualificó el periodista Xabier Fortes el requeixo y la miel de As Neves durante la lectura del pregón de la feria que ensalza estos dos productos autóctonos y que reúne en esta localidad del Condado a miles de personas cada viernes y sábado Santo. Fortes recordó su niñez en su aldea natal de Cotobade en “donde se les hablaba a las vacas y hacer queso era como hacer magia… Me pasaba horas embobado viendo. Mi relación con el requeixo está muy vinculada a la miel, de su mezcla surgía una explosión de dos sabores tan opuestos y a la vez tan complementarios, con docenas de matices que iban de lo amargo y ácido a lo dulce, como si fuesen colores de la paleta para pintar un arco iris”.

Al igual que esta trigésima edición de la Feira do Requeixo e do Mel, Fortes enalteció la imagen de la mujer. El cartel de este año plasma a aquellas vecinas de la parroquia de Cerdeira que antaño bajaban a pie al pueblo, a la feria de los viernes, para vender el producto, portado en grandes cestos sobre sus cabezas. “Ello me hace recordar a las mujeres de mi vida y a todas las que gobernaban familias y tierras, que tenían el mundo bajo sus pies, empoderadas ya en aquel tiempo que se desvanece en nuestra memoria. A todas ellas, a todas las mujeres de As Neves y a todas las mujeres del mundo va dedicado este pregón”, aseguró. “Los tiempos cambian, las costumbres, la forma de relacionarnos, de vivir y de trabajar, pero no deberíamos olvidar nunca la obligación que tenemos contraída para proteger el mundo en que nos criamos, la lengua y la tierra, que van unidas”, concluyó su discurso el periodista, que fue presentado por el alcalde, Xosé Manuel Rodríguez, como una persona “que cada noche comunica con delicada firmeza y pluralidad de mirada”, y a quien acompañaron representes institucionales de municipios de ambos lados del Miño.

El regidor local recordó esa vuelta a los orígenes con la que se ha organizado esta trigésima edición. “En As Neves cuidamos y respetamos siempre a quien nos precedió en la aparente simplicidad de la elaboración del requeixo y en la sutileza del cuidado de las abejas y la miel y agradecemos el legado celebrando cada año esta feria grande. Un legado que ha sido bien interpretado por la Cooperativa Condado Paradanta, dando continuidad a este saber tradicional, requeixo y miel que este año, como premio a ese buen hacer, ha obtenido el reconocimiento de alimento artesanal”.

Música y gastronomía, con conciertos, talleres y degustaciones, se dieron la mano en estas dos jornadas en As Neves en la que se sirvieron miles de raciones de platos dulces, y también salados, con el requeixo como ingrediente principal. Y como novedades en este 2023, helados y cervezas artesanales con sabor a requeixo.