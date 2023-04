El BNG de Pazos de Borbén asegura que el gobierno local ha renunciado a una subvención de 50.000 euros para el proyecto de recuperación de la plaza de Moscoso. El portavoz nacionalista, Xurxo Pardo Besadío, explica que en diciembre del pasado año el Concello de Pazos “presentou unha instancia no rexistro dixital da Diputación, en nome do alcalde, renunciando á subvención 50.000 euros concedida en agosto de 2021 con destino á redacción do proxecto de recuperación e acondicionamento peonil na contorna da igrexa de Moscoso”.

Pardo acusa a los responsables municipales de “mala xestión e falta de bontade” para sacar adelante proyectos importantes para el municipio y le reprocha al alcalde, Andrés Iglesias, de ser incapaz de hacer realidad una actuación “que leva dende o ano 2018 anunciado polo Concello”.