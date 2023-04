El grupo municipal del PP de Redondela acusa a la alcaldesa, Digna Rivas, y a la edil de Servizos Sociais, Iria Vilaboa, de “ignorar los requerimientos de la Valedora do Pobo” sobre el Servizo de Axuda no Fogar (SAF), al no remitirle la documentación que solicitó, al menos en dos ocasiones, exigiendo que aporten copia de las reclamaciones presentadas por usuarios y trabajadoras, además de un informe de antecedentes de funcionamiento del servicio que presta la concesionaria, Os Ventos.

Estos requerimientos de la Valedora se suman a la comunicación que remite a la Alcaldía el servicio de inspección de Servizos Comunitarios e Inclusión Social, en relación con las reclamaciones masivas sobre el funcionamiento del SAF, “con continuos cambios de auxiliar y horarios sin previo aviso, falta de atención o no contestación de la empresa a las llamadas telefónicas, entre otras”, indican desde el PP. En este sentido señalan que el Concello tiene la obligación legal de responder a esos requerimientos en el plazo de tres días hábiles adjuntando copia de los mismos junto con un informe justificativo de los antecedentes y actuaciones realizadas para gestionarlos, “algo que ni Digna Rivas ni Iria Vilaboa han hecho”. Desde el PP también critican que esta falta de transparencia "se une al empeoramiento del servicio, tal y como se refleja en las denuncias de los beneficiarios, familiares que alertan del abandono que sufren personas mayores y discapacitadas y de las profesionales. Éstas han alertado a los Servizos Sociais municipales que continúan los cambios aleatorios de turnos, enviando a trabajadoras a atender a usuarios que no conocen, sin facilitarles antecedentes o información sobre su situación, y teniendo que dejar a aquellos a los que ya asistían con compañeras que también ignoran su estado".