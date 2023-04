El pleno de Soutomaior aprobó por unanimidad en su última sesión una iniciativa presentada por el BNG para solicitar a la Xunta la ampliación del instituto de Soutomaior y la construcción de un pabellón de deportes en las inmediaciones del centro educativo.

Para el portavoz nacionalista, Manu Lourenzo, la ampliación del instituto y el pabellón, que tendrán que ser ejecutadas por la administración gallega, “son fundamentais porque o alumnado leva desde a estrea do IES a sufrir as consecuencias dun edificio mal planificado, que quedou pequeno aos meses de abrilo e que obriga a amontoar até 30 alumnos por clase”. Y la instalación deportiva permitiría “desconxestionar o instituto, xa que o actual espazo para educación física poderá ser reconvertido en aulas. Ademais, o novo pavillón aumentará a oferta deportiva no concello”, destaca Lourenzo.