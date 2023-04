La candidata del PSdeG-PSOE a la Alcaldía de Soutomaior, Silvia Cernadas, continúa lanzando propuestas que tienen como objetivo aumentar la proyección del municipio y reactivar su economía. Para las últimas aprovechó hoy su visita a la Festa da Ostra para plantear la creación de las fiestas del Albariño y de la Anguila.

"Soutomaior merece unha promoción turística que vaia moito máis alá da Festa da Ostra", dijo Cernadas desde el recinto de la XXXV del evento donde estuvo acompañada por el secretario xeral provincial, David Regades, y los diputados en el Congreso, Guillermo Meijón, Olga Alonso, Ángeles Marra y Marica Adrio, además de la diputada autonómica Leticia Gallego.

Sin desmerecer la Festa da Ostra, la candidata socialista lamentó que en los últimos años "téñase convertido nun evento multisectorial ao que se foron incorporando outros eventos que merecerían unha festa propia para diversificar o moito que Soutomaior, que é unha referencia gastronómica en toda Galicia, ten que ofrecer".

Por eso Cernadas quiere que Soutomaior cuente con su propia Festa do Albariño. Los caldos producidos en este municipio, recalcó, "tienen merecida sona pola súa calidade, ata o punto de que o ano pasado un deles foi distinguido co primeiro premio na Feira do Albariño de Cambados".

“O Concello é incapaz de crear sinerxias coa Deputación para celebrar no propio castelo eventos municipais e todas e todos sabemos que na Deputación apoiarían sen reservas este tipo de iniciativas. Todo o que se fai no castelo é da man da Deputación; resulta moi triste que o Concello sexa incapaz de imaxinar nada”, reprochó.

Considera también Cernadas que Soutomaior "tienen calidad suficiente" para celebrar una Festa da Anguía, "outro dos seus emblemas gastronómicos". Aunque la candidata socialista alertó de que "nin a Festa da Ostra, nin a futura Festa da Anguía poden ter un futuro se non se cambia o paso no saneamento da ría e do río Verdugo e se solucionan dunha vez por todas os problemas de depuración en Arcade dos que a Confraría de Pesca vén alertando dende hai moito tempo".