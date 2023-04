El Concello de As Neves rinde homenaje hoy al cineasta José Gil poniendo su nombre al Auditorio Municipal, que pasará a llamarse José Gil. El acto comenzará a las 20 horas y con él, el Concello de As Neves quiere poner en valor la figura de uno de sus vecinos más ilustres, que nació en As Neves en 1870 y está considerado uno de los pioneros del cine gallego. Gil filmó unas 155 películas de diferentes géneros en las primeras décadas del siglo XX.