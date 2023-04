La alegoría de A Foz de Lula Goce

Sus monumentales murales lucen en las principales urbes de Europa y América, pero la artista miñorana más universal siempre hace hueco en su apretada agenda cuando se trata de jugar en casa. No solo por estar cerca de los suyos, sino por lo que ama a su tierra. “Cuanto más viajo, más cuenta me doy de la suerte que tengo de nacer y vivir en un sitio tan maravilloso”, recalca. Lula Goce trabaja en un nuevo mural en A Ramallosa que ya atrae a numeroso público incluso a medio hacer. Su presencia es un atractivo. Decenas de personas pasan cada día por la base de su grúa para mostrarle su admiración y repetirle que es un orgullo para la comarca. Para ella es un “privilegio” interactuar con los espectadores, mucho más si son sus vecinos, aunque se siga sonrojando con tanto elogio.

El Concello de Nigrán la ha contratado para revitalizar un espacio urbano un tanto apagado, el entorno de la piscina mancomunada. Lula decora una medianera de un bloque de viviendas y el muro perimetral de la instalación deportiva. Se inspira en A Foz do Miñor. ¿En qué si no a tan pocos metros? Su compromiso con el medioambiente está presente en buena parte de sus trabajos y la marisma de A Ramallosa es para ella un “lugar mágico”. “Es un punto de encuentro, un centro geográfico y ambiental del Val Miñor y es una maravilla natural tan cambiante, que por la mañana la puedes encontrar de una forma forma y por la tarde de otra”, explica. El diseño contiene varias garzas, aves muy presentes en el espacio protegido que la cautivan. “Me parecen majestuosas, cómo caminan, la tranquilidad que transmiten”, apunta. Y la protagonista del mural, como en la mayoría de sus trabajos, es una mujer, que “representa la idea de la madre naturaleza”. El título elegido es “A dona do esteiro”.

No se tomará vacaciones en Semana Santa. Le urge terminar en Nigrán, si la lluvia se lo permite, para preparar los proyectos que desarrollará en las ciudades estadounidenses de Detroit y Cincinnati y en Mónaco, por encargo de la Fundación Príncipe Alberto. En Galicia tiene también varias citas con el arte, igual que en España, y en noviembre se irá a Doha.

Su calendario está completo, pero entre los encargos que más la motivan está el del Real Club Celta, que le ha encargado un proyecto con motivo del centenario del que no puede desvelar nada. “Será una sorpresa”, comenta.

Al Miñor siempre regresa con ilusión. Ha dejado su huella en los colegios de Vilariño y Fontes-Baíña, en la calle Laureano Salgado de Baiona, en el muro que rodea el cementerio de Panxón, en el campo de fútbol de Condomínguez... “Para mí es un honor trabajar en la comarca” y en el caso de A Ramallosa espera contribuir a hacer más amable un espacio degradado.

Así lo pretende el gobierno municipal, según explica el alcalde, Juan González. “Un mural de Lula Goce sempre é un atractivo, neste caso para o centro urbano da Ramallosa que axudará a achegar xente e a dinamizar a vida comercial e hosteleira”, recalca.

El diseño artístico será el protagonista de un espacio que el Ayuntamiento prevé humanizar. “Ao pé do mural había un aparcamento de motos que xa non é necesario ao abrir o parking municipal xunto á piscina. Imos acondicionalo e colocar bancos, para que a xente sente a conversar ou a contemplar a obra de Lula”, añade el regidor.