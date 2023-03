Gonza: artista, emprendedor y down

El arte forma parte de su vida desde siempre. Ni recuerda cuándo empezó a dibujar y ya se subía al taburete para tocar el piano “de muy pequeño”, afirma su familia. La música le sigue gustando, pero la pintura es su verdadera pasión y ha logrado convertirla en su profesión. Gonzalo Gómez Sala vive el sueño de cualquier persona de 32 años de crear su propia empresa y trabajar en lo que le gusta, aunque haya tenido que superar más obstáculos para llegar hasta aquí. Es artista, emprendedor y tiene síndrome de Down. Ha creado una marca propia de ropa y láminas que se llama Degonza y que va viento en popa. Ahora da el salto al arte urbano con su primer encargo. El Concello de Nigrán le ha propuesto decorar una caseta que servirá de vestuario en Patos a los surfistas con distintas capacidades.

El dibujo no solo es vocación para Gonza. Ha sido uno de su principales vehículos de expresión dadas sus dificultades de comunicación. “Dicen que el arte es la visión del artista, pero en el caso de Gonzalo, su arte es también su voz expresada. Una realidad que no se puede expresar con palabras, por eso Gonzalo los transforma y plasma en sus dibujos”, reza la presentación de su web. La realidad que él transmite está llena de color. Sus diseños son únicos y viajan entre lo figurativo y lo abstracto. Él tiene muy claro qué representa en cada uno y al espectador le toca echar a volar la imaginación. En sus prendas hay árboles, tiburones, un tigre y hasta una interpretación de las Supernenas. El caso es que su particular punto de vista ha alcanzado el éxito de ventas. La firma ha tenido que reponer stock tras vender cientos de camisetas, sudaderas, bolsas y gorras en apenas un año.

Degonza nació tras el punto de inflexión que el confinamiento supuso en la vida de su autor. Gonzalo siempre había desarrollado su talento con la Fundación Igualarte. Allí había formado parte del grupo Diseñatas, dirigido por su profesor de arte, Alberto Ardid, que lo sigue ayudando en su proyecto personal, junto con madre, Ana Sala, y su terapeuta, Simón Fernández. Cuando llegó el encierro por pandemia, la familia montó un taller en su casa de Panxón para que ocupase su tiempo de manera activa y diese rienda suelta a sus dotes artísticas. Ahí fue perfilando sus diseños textiles y sus láminas. Todo a la venta a través de la web degonza.es, aunque donde más éxito tienen sus productos es en los mercadillos de arte. Se estrenó en las navidades de 2021 en el de la Fundación Sales y ha colocado su puesto en ferias como la del Mercado do Calvario, la de artesanía de Praia América durante el verano o la Bule Bule que se instaló en la plaza Rosalía de Castro de Nigrán la pasada Navidad.

La oportunidad de lanzarse al muralismo le llegó gracias a su otra gran pasión. Hace doce años que Gonza se sube a la tabla con el Quenlla Surf Club, el primero en ofrecer surf adaptado en la zona. Y fue la entidad deportiva la que solicitó al Concello de Nigrán una caseta más cómoda para los usuarios con movilidad reducida o diversidad funcional, dotada con silla anfibia para trasladar a los usuarios al agua y mayor accesibilidad. El gobierno municipal ha invertido 4.000 euros en la colocación del vestuario en la zona conocida como Praia de Abra, donde se ubica el mencionado club y ha hecho realidad el primer encargo de Gonza, decorar las fachadas. Cuatro jornadas de trabajo han sido suficientes para desplegar su creatividad sobre la instalación con sprays, rodillos y pinceles.

Para el alcalde, Juan González, es un orgullo que “Gonza poda exhibir o seu talento, precisamente, nas paredes desta caseta”. “Somos un exemplo en políticas de accesibilidade universal e tamén unha referencia en surf adaptado grazas á sensibilidade das nosas escolas. Aquí acollemos campionatos mundiais e nacionais de surf adaptado e durante todo o ano se ofrecen clases ou bautismos, por iso é necesario dispor de instalacións acordes”, destacó ayer tras visitar la recién terminada obra.