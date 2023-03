“Imos devolver a esperanza para situar Soutomaior como o concello próspero e dinámico que nunca debeu deixar de ser”. El BNG de Soutomaior presentó con este mensaje su candidatura para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo con Manu Lourenzo al frente. El acto, celebrado a última hora de la tarde del viernes, contó con la presencia de numerosos vecinos que abarrotaron el Multiusos de Arcade para conocer la propuesta de la formación nacionalista que representa “o futuro e a esperanza para Soutomaior”, según subrayó Lourenzo.

Además del cabeza de lista, durante el acto también intervinieron Suso Fernández y Sabela Lorenzo, la persona de mayor edad y la más joven de la candidatura, que explicaron con emotivos discursos los motivos que les llevaron a dar un paso adelante y participar de este proyecto.

También participaron la actual concejala Charo Bouzón y la alcaldesa de Allariz, Cristina Cid. Bouzón destacó el trabajo realizado y expresó su “orgullo de participar nunha candidatura que amosa tanta forza e dinamismo e na que a mocidade e a veciñanza dan un paso adiante para defender a sanidade, a educación ou o rural, un paso adiante para construír o Soutomaior novo que tanto precisamos”.

Por su parte, Cristina Cid comparó a Soutomaior con Allariz, un municipio que con “ilusión, esforzo, crendo nas súas potencialidades e con amor polo seu pobo conseguimos construír un concello que agora é referente internacional”.

El acto lo cerró el candidato a la Alcaldía, Manu Lourenzo, que se mostró “orgulloso de ser parte deste equipo unido, formado e que quere ter futuro en Soutomaior” y señaló que esta “non é a candidatura do BNG, é a candidatura de todas as persoas que queren a Soutomaior”. “É a candidatura da sanidade pública, a candidatura do instituto que merecemos, a candidatura do saneamento da ría, da ordenación urbana e a do comercio local. Entre todos imos construír o Soutomaior que merecemos e ímolo facer da man deste equipazo co que imos demostrar que, crendo no noso potencial, temos todo para converter Soutomaior na envexa do país”.