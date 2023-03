A tapería La Mini de Baiona volve acoller mañá sábado unha sesión vermú poética na que intervirá o escritor cangués Xabier Rial Boubeta, que dará a coñecer o seu libro “O regreso de Vítor Sánchez”, unha homenaxe aos mestres asasinados e a todas as persoas represaliadas en Cangas tras a sublevación fascista do 36. O acto comezará ás 12.15, ao pé da Fonte de Zeta, no interior do local en caso de choiva.