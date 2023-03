El BNG de Soutomaior pone de manifiesto la necesidad de dotar al instituto de Soutomaior de un pabellón de deportes que permita descongestionar el actual centro educativo, además de prestar diferentes servicios deportivos en el municipio. Los nacionalistas también critican la saturación que afecta a las aulas de este instituto, que aseguran que se encuentran “masificadas” con treinta alumnos por clase que “obriga a ter os pupitres pegados ao encerado e non deixa espazo para camiñar entre as mesas”, explica el portavoz y candidato del BNG, Manu Lourenzo.

El líder nacionalista explica que ya llevó este tema al Parlamento gallego “e sempre tivemos o voto en contra do PP; este instituto debería estar hoxe ofrecen unha mellor atención educativa, e no canto diso sofre de continuos problemas de saturación”. Lourenzo califica de “inadmisible” la situación del centro educativo y asegura que “en canto teñamos a responsabilidade de gobernar Soutomaior, teremos como un eixo prioritario a construción dun novo pavillón de deportes nas inmediacións do instituto, que ademais de dar servizo á veciñanza, permitirá reconverter o actual ximnasio do IES en aulas e así resolver esta situación”.

El BNG presenta hoy su candidatura, a las 20.30 horas, en un acto en el Multiusos de Arcade.