La Agrupación de Electores de Redondela (AER) presentará una moción en el próximo pleno en la que solicitan al gobierno local que adquiera un vehículo de emergencias para el Servizo de Emerxencia e Extinción de Incendios (SEIS). Desde la formación asamblearia argumentan que Redondela, al ser el cuarto municipio más poblado de la provincia, con 29.000 habitantes, está obligado por ley a contar con un servicio adecuado a las necesidades de su población.

Desde AER denuncian que “se están a facer convenios supramunicipais para incendios forestais que non cubren correctamente as emerxencias do municipio provocando que o tempo de resposta ante unha chamada de emerxencia sexa superior aos 20 minutos”. Según explican desde este grupo, en la actualidad, “o SEIS cubre só as situacións de emerxencia que suceden no municipio de luns a venres e en horario de mañá cunha chegada ao sinistro de entre dous e dez minutos, moito máis efectiva que cando operan os servizos supramunicipais”.

La Agrupación de Electores reprocha a los gobiernos de Javier Bas y Digna Rivas que “intentaran suprimir ou fusionar con medios autonómicos e provinciais o servizo do SEIS, deixando baixo mínimos este departamento, formado na actualidade só por tres persoas, e sen renovar os seus vehículos, cando o que precisa é un aumento de persoal e de medios, unido a un convenio serio coa cidade de Vigo para cubrir as emerxencias vitais ou grandes incendios que puideran suceder no casco urbano”.