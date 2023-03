Tras las confirmaciones de Nada Surf y Ojete Calor, el Festival Vive Nigrán, que se celebrará los próximos 30 de junio y 1 de julio, ha anunciado este martes la incorporación a su cartel de Morgan, Morreo, Javiera Mena y Samantha Hudson. Los dos primeros se suman a Nada Surf en el cartel del viernes, mientras que Mena y Hudson actuarán el sábado con Ojete Calor. La organización desvela que aún quedan otros artistas por completar el cartel.

La artista chilena Javiera Mena, icono del electro pop–queer, que ha sido nominada al Latin Grammy por "Otra Era", ha publicado cinco álbumes aclamados por crítica y público y ha tocado en festivales por todo el mundo, desde el Coachella hasta el Primavera Sound, interpretando canciones como "Espada", "Quédate un Ratito Más" o "Dentro de Ti" que ahora llevan al festival del Val Miñor.

Por su parte, Morgan, desde que publicó en 2018 su segundo trabajo, "Air" (2018), se han convertido en una de las bandas más importantes del rock nacional, gracias a la maravillosa voz de Nina de Juan y a "Sargento de Hierro", una canción que se ha convertido ya en un himno de la música nacional. Con "The River and the Stone", su tercer disco, han ofrecido más de 70 conciertos en salas, teatros y festivales, además de una gira por grandes recintos junto a Fito & Fitipaldis.

Samantha Hudson es activista, diva, actriz, performer y cantante al mismo tiempo. Debutó musicalmente en 2021 con "Liquidación Total", un álbum en el que mezcla electrónica, pop, reggaeton o eurodance. "Por España", "Burguesa Arruinda" o "Dulce y Bautizada" son algunos de los temas más populares de este fenómeno pop de la Generación Z cuyos directos son un divertido híbrido entre concierto y stand-up comedy con altas dosis de sinvergonzonería.

Por último, Morreo, con su segundo trabajo, "Alegría" (2023), se han convertido en una de las grandes revelaciones de la temporada. Rumba, disco y pop se dan la mano en un puñado de canciones entre las que están "Pansequito" (junto a Soleá Morente), "Los Turistas" o "Mosquito"; un catálogo de pop iberoamericano colorido y luminoso que invita a bailar sus ritmos tropicales.