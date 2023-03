La asamblea local del BNG de Redondela apoyó por unanimidad la candidatura presentada por el aspirante a la alcaldía, Xoán Carlos González Campo. Se trata de una lista de “cremallera” con alternancia entre hombres y mujeres entre sus 21 integrantes, “o que deixa ás claras a importancia do papel das mulleres na actividade política do BNG”, exponen desde la formación nacionalista.

Al frente repetirán Xoán Carlos González como primero de la lista y Jéssica García Cruz como número dos. En tercer lugar se posiciona David Couñago Mouriño, que participa en el movimiento asociativo en Reboreda, destacando su papel en la problemática del parque eólico que se pretendía instalar en la parroquia. La número cuatro será la responsable comarcal de la organización juvenil Galiza Nova, Iria Custodio Fabre; el cinco, José Rodríguez Gómez; la sexta, María Xosé García y el séptimo Xoán A. Álvarez Iglesias, independiente.

“Creamos un grupo cohesionado, implicado no reto de desenvolver as potencialidades de Redondela como concello referente”, señaló González Campo, que se mostró preparado para todo. “Acreditamos en contar co apoio de moita xente que nolo amosa a cotío, pois somos un colectivo con iniciativa e solvente para asumir a responsabilidade do goberno de Redondela”, destacó.