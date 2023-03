Un vecino afectado por los incendios de Tui: “A las 3.30 horas sentí un coche bajar a toda velocidad, tembló hasta la cama”

“A las 3.30 horas sentí un coche bajar a toda velocidad, tembló hasta la cama, pero no le di importancia”, cuenta José Antonio, uno de los veintiún vecinos residentes en el conjunto histórico de Tui que se quedó sin coche a consecuencia de los incendios. “Al rato me llamó una chica para avisarme de que había coches ardiendo y justo cuando llegué para sacar el mío no pude pasar porque empezaron a explotar”, lamentaba ayer por la mañana José Antonio, todavía con los pantalones llenos de ceniza tras haber intentado salvar su vehículo, estacionado en la plaza de la Armada.

Una situación similar vivió Carolina, otra de las vecinas afectadas, todavía en estado de shock. “Soy comercial, trabajo y prácticamente vivo en el coche; mi medio de vía está actualmente parado”, comentó esta vecina del casco viejo. 13 Por su parte, Concha, contemplaba ayer el esqueleto de su coche calcinado en la plaza de la Armada con la incertidumbre de si el seguro cubría su pérdida. Al contrario que la mayoría de vecinos, las explosiones no despertaron a esta vecina, que se enteró del desastre por la mañana. “Nos avisaron por WhatsApp y al salir a la ventana nos hemos encontrado con el coche quemado”, relató esta afectada. Los vecinos critican la falta de seguridad y apuntan a más actos vandálicos La falta de efectivos de seguridad de madrugada fue una queja constante de los vecinos y vecinas de Tui mientras contemplaban sus coches arder. Mientras no llegó la Guardia Civil, que en el momento que recibió la alerta estaba patrullando en Oia, y la Policía Local, que no tiene turno de noche, fueron los voluntarios de Protección Civil de Tui los que intentaron controlar las llamas y urgieron al 112 más medios. Así se movilizó a Protección Civil de Salceda y Tomiño, a los GES de Mos y a los bomberos de Porriño y Valença. También la Policía Local de Tui se incorporó al operativo a pesar de no tener servicio de noche. “Nos sentimos desprotegidos”, denunció José Antonio, uno de los vecinos afectados, indicando que hace un mes aparecieron seis coches con las ruedas pinchadas en la zona. Asimismo, recordaba este vecino que el conjunto histórico de Tui fue víctima de otro acto vandálico en el mismo periodo. Varias pintadas, algunas representando símbolos judíos, estropearon las paredes del conjunto histórico de Tui, en la calle San Telmo, precisamente donde reside la detenida. Sobre si estos hechos podrían estar relacionados con los últimos acontecimientos, el alcalde apuntaba ayer que “hay que ser cautelosos; no debería tener relación una cosa con la otra”. Asimismo, volviendo a la falta de seguridad nocturna, el regidor tudense defiende que “los cuerpos y fuerzas de seguridad, incluidos la Policía Local, tienen los efectivos que tienen. Nosotros acabamos de incorporar cinco policías locales con la intención de, al menos durante los fines de semana, restablecer el turno de noche”. “No hay Policía Local de noche en muchos concellos y eso no justifica una acción tan barbárica como esta”, valoraba Enrique Cabaleiro.