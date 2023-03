Silvia Cernadas, elegida por aclamación de la asamblea de la agrupación local del PSdeG, candidata a la Alcaldía de Soutomaior, aspira a ganar las elecciones municipales y reactivar así un concello "con enormes potenciales aún por explotar"

Cernadas, de 34 años, es una historiada con varias publicaciones, divulgadora de la figura de María Vinyals y experta en turismo. Nació en Moreira, "ao pé do castelo de Soutomaior", resalta en un comunicado. La candidata socialista no entiende que el municipio, "con un castillo tan espectacular, algunos de los mejores restaurantes de Galicia y un albariño de una calidad excepcional, "siga siendo un lugar de paso, donde los visitantes no pernoctan", reprocha.

La razón, según ella, es que el Concello "está estancado" y el actual alcalde "instalado en el inmovilismo". Pero prevé que estas elecciones "sean el epílogo del PP en Soutomaior", y le den la victoria al PSdeG para desplegar en el concello, con ella en la alcaldía, un "nuevo modelo de progreso y cohesión social".