“Preservar o pasado, protexer o futuro: Baiona, patrimonio sostible” es el nombre del proyecto que el Concello baionés ha presentado a la nueva convocatoria de ayudas abierta por el Ministerio de Industria Comercio y Turismo con fondos europeos de recuperación tras la crisis sanitaria, los conocidos como Next Generation. El gobierno municipal ha presentado una serie de intervenciones en el marco de la elaboración de un Plan de Sostenibilidade Turística en Destino presupuestadas en 2,1 millones de euros “para darlle continuidade ao proxecto co que fomos o primeiro municipio do Val Miñor en obter fondos Next Generation, destinado a humanizar a contorna de Santa Liberata, entre outras accións”, destaca el alcalde, Carlos Gómez Prado.

Para esta nueva línea de subvenciones, el Ayuntamiento baionés propone recuperar espacios como la Rúa do Conde, el entorno de Santísima Trinidade, así como mejoras en la red de saneamiento y recogida de aguas en diversas calles de la zona monumental (Conde, Ventura Misa, Xogo da Bola, Lorenzo de la Carrera, Do Reloxo, Diego de Carmona, San Lorenzo, San Xoán, Manuel Valverde e rúa Igrexa). Incluye una batería de medidas de eficiencia energética en varios edificios históricos, una actuación en Camiño do Cochiño y acciones para impulsar la peatonalización de varias calles. Solicita además recursos para emprender el despliegue de la fibra óptica, introducir una red sensórica de control digital de los accesos al casco, instalar redes wifi públicas y digitalizar recursos patrimoniales y digitales. Plantea asimismo intervenciones encaminadas a recuperar el comercio tradicional, de artesanía y productos de proximidad, soterramiento del cabledo, eliminación de barreras arquitectónicas en Porta da Vila, barrio de A Laxe y Santísima Trinidade, así como la limpieza de grafitis y campañas de sensibilización sobre el turismo sostenible para residentes y visitantes.