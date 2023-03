El monte de Gondomar se hermana con Europa

Son un modelo a seguir para el mundo por su gestión del territorio y así se lo reconoció la ONU hace cuatro años. La comunidad de montes de Couso fue incluida en la lista internacional de las más destacadas Áreas Conservadas por Comunidades Locales (ICCA) por su afán por eliminar especies invasoras como el eucalipto, por la diversificación de usos del territorio con cultivos como las setas o los frutos rojos, por sus aportaciones al bienestar de los vecinos como la creación de la piscina vecinal en una antigua presa de regadío, entre otras iniciativas pioneras. Por todo ello la entidad ha sido invitada a congresos y jornadas ambientales en varios puntos del Estado e incluso en Italia y se ha convertido en todo un referente. De ahí que haya sido elegida para desarrollar un proyecto artístico europeo compartido con entidades similares de Francia y Bélgica.

La iniciativa parte de Concomitentes, una asociación sin ánimo de lucro nacida en 2018 para reproducir en España el modelo francés de Nouveaux Commanditaires. Promueve la creación de obras de arte que plantean una solución a una necesidad de una comunidad y su entorno. Invita a la sociedad civil a convertirse en promotores ciudadanos (concomitentes) de una obra de arte y acompaña su proceso de creación y negociación a lo largo de todo el proyecto (la concomitancia). “O que pretendemos é que sexa a cidadanía a que promova a creación artística en vez dun museo ou un burgués”, explica Fran Nogueira, el coordinador.

La Comisión Europea ha otorgado 266.514 euros al proyecto en el que los vecinos decidirán qué obra de arte quieren

Con esta dinámica, la productora cultural ha desarrollado proyectos por todo el Estado y trabaja en la recuperación del emblemático Parque do Pasatempo con los vecinos de Betanzos. Acaba de lograr una subvención europea para llevar a cabo uno nuevo, el “Art Living Lab for Sustainability”, o lo que es lo mismo laboratorio de arte para la sostenibilidad. La Comisión Europea le ha otorgado 266.514 euros para desarrollar los procesos participativos con la comunidad de montes de Couso, una entidad de gestión del agua francesa y otra de la arcilla en Bélgica, indica Nogueira. En el proyecto participan también el Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturales (CISPAC), la Flemish Land Society/ Vlaamse Landmaatschappij y la Fundación Daniel&Nina Carasso, que colabora activamente con Concomitentes.

Serán los comuneros los que decidan qué elemento artístico incorporar a su territorio. La primera reunión para hablar de ello está prevista el 30 de marzo. “Temos ideas pero hai que maduralas. Podemos completar o Bosque da Lingua –una especie de parque temático para disfrutar de la cultura gallega en plena naturaleza que está en progreso–, elaborar unha ruta dixital para que se poda visitar desde a casa, transformar as marquesiñas da parroquia en paneis artísticos, por en valor o patrimonio...Temos que debatilo entre todos”, comenta el presidente de la comunidad de montes, Xosé Antón Araúxo.

Jornadas internacionales con respaldo del Gobierno

La parroquia albergará unas jornadas de intercambio cultural con sus socios europeos del 24 al 27 de mayo y los comuneros harán de anfitriones y les darán a conocer sus proyectos. Un encuentro en el que estará presente un representante del Gobierno central. El subdirector general de Cooperación con las Comunidades Autónomas del Ministerio de Cultura y Deporte, Benito Burgos, ha confirmado su asistencia.