El niño que nunca se fue

Una exposición en Redondela permitirá a los niños conocer los juguetes con los que disfrutaban sus abuelos y, al mismo tiempo, los abuelos podrán rememorar los mejores momentos de su infancia. Al menos esto es lo que pretende el redondelano Juan Manuel Alfaya Ocampo, exmagistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial ya jubilado, que durante los últimos veinte años ha ido recopilando todo tipo de juguetes antiguos adquiridos en mercadillos y a través de internet. Poseedor de una colección con más de 600 piezas, algunas auténticas joyas con más de un siglo de antigüedad, ha realizado una selección de 200 de todo tipo de temática, fabricados entre los años 1900 y 1960, para la muestra “Xogar a educar”, que se inaugura hoy, a las 18.00 horas, en el Multiusos de A Xunqueira.

“Todo comezou hai dúas décadas cando nun mercadillo de Viena vin uns barcos de latón que se impulsaban a través dun circuíto de auga que se quentaba cunha vela, e compreino porque era igual a un que tiven cando era neno e que perdera. E desde ese día comecei a adquirir xoguetes ata completar esta colección”, explica Alfaya.

“Os xoguetes non se crearon para miralos estáticos nunha vitrina, senón para divertirse con eles"

Una de las características de esta exposición será que los visitantes no se limitarán a contemplar las distintas piezas, sino que será “interactiva” y se les permitirá tocarlas, no todas, pero al menos muchas de ellas. “Os xoguetes non se crearon para miralos estáticos nunha vitrina, senón para ser manipulados, movelos, divertirse con eles. Un xoguete sen ser xogado é unha fustración tanto para o neno ou a nena, como para o propio xoguete”, comenta. Además, el propio Alfaya Ocampo explicará en visitas guiadas por la muestra la historia, características de las piezas, sus mecanismos y los pondrá a funcionar “porque o importante e decisivo é que os xoguetes teñan vida e que os visitantes, sexan nenos ou maiores, fáganos vivir”, puntualiza.

En la exposición se podrá disfrutar de todo tipo de juguetes, desde autómatas que se mueven con mecanismos sencillos, de accionamiento manual, a otros más modernos con sistemas eléctricos y electrónicos, muñecas clásicas como la Mariquita Pérez y su hermano Juanín, la Barbie, teatrillos, vehículos de todo tipo, miniaturas, juguetes educativos como de ciencia, rompecabezas o puzzles... Incluso pueden contemplarse los cuentos de Calleja o las Enciclopedias Álvarez, con las que estudiaron muchas generaciones en los años cincuenta y sesenta.

La exposición también dedica un espacio a la relación de los juguetes con el machismo, bajo el elocuente rótulo de “A mala educación”, con el ejemplo de unas escobas en miniatura que se vendían con el eslogan: “Para las niñas laboriosas”. Pero también otros casos como juguetes de color rosa para las niñas y azules para los niños, los vaqueros del Oeste siempre varones o las muñecas con vestidas con falda, nunca con pantalones. Tiempos donde la igualdad brillaba por su ausencia y que se reflejaba en los juguetes.