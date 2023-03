El ‘smartphone’ no tiene edad

“Desde que empecei a escribir no WhatsApp acabouse chamar por teléfono. Manexo a aplicación do Sergas para pedir citas e esas cousas. Leo o FARO todos os días, sobre todo as esquelas...”. Mercedes Cabaleiro enumera de memoria algunas de las ventajas que le aporta el teléfono inteligente a sus 70 años, pero todavía se considera “torpe” en la materia . Es una de las alumnas del curso de manejo de smartphones y apps que ofrece el Concello de Nigrán a los mayores. Quiere aprender más. “Teño unha amiga que me manda audios e eu aínda non sei facelo”, comenta. El nivel es alto, directamente proporcional al grado de curiosidad de las participantes en las clases. Y la demanda también. Son diez personas las que acuden cada martes a las 11.00 al local social de Vilameán y ya hay una lista de espera de otras siete.

Las apps del Sergas, bancos y calendario, prioridades de las clases La Concellería de Terceira Idade de Nigrán organizó el taller pensando en ayudar a las personas de mayor edad a aprovechar las nuevas tecnologías en su día a día, explica María Mayán, su responsable. La demanda ha sido tan alta que ya organiza una segunda convocatoria y no descarta que sean más en el futuro. Y es que los abuelos no quieren quedarse atrás. Ya lo dejaba claro la campaña “Soy mayor, no idiota” con la que el valenciano Carlos San Juan, de 78 años, logró reunir 600.000 firmas hace un año a través de la plataforma Change.org para pedir “un trato más humano” a las entidades bancarias que dificultan los servicios presenciales obligando a sus clientes a realizar sus gestiones por internet o eliminan las cartillas. Aquí respaldan la iniciativa, pero también hacen frente a los obstáculos. El uso de las aplicaciones bancarias es una de las materias del curso, explica la profesora, María Parada Santoro, profesora jubilada que imparte las clases de manera desinteresada. Lo suyo es vocación. Se retiró en 2020 y sigue “echando mucho de menos” a sus alumnos”. De ahí su “afán por compartir con la tercera edad, de la que yo formo parte”, estas sesiones. Aunque su especialidad ha sido la Biología, la monitora siempre ha estado a la última en nuevas tecnologías, por eso aceptó el reto. Y asegura que aprende mucho del grupo, aunque haya tenido que modificar el programa de contenidos. "Cada móvil es un mundo y lo mejor es que cada uno se familiarice con el suyo", explica la profesora Porque “cada móvil es un mundo” y, en vez de desarrollar conceptos, es mejor “que cada uno se familiarice con el suyo”. Así que las jornadas son prácticamente personalizadas. Surgen preguntas, practican ejercicios... Lo primordial es llegar a la última clase con la aplicación del Sergas clara, así como las bancarias o el calendario de Google, entre otras básicas. Aunque buena parte de las alumnas ya están muy duchas en todas ellas a base de “fuchicar”. Antonia González, de 70 años, controla sus anuncios en Airbnb, utiliza Facebook y utiliza el calendario. El WhatsApp lo domina desde hace años. “Un día estaba en Patos con una amiga que tenía una hija en Tailandia, sacó una foto y se la mandó en el momento. Me dije: ‘yo quiero eso’”, recuerda. Pero quiere “mejorar”. “Nunca me niego a aprender y buena parte de lo que sabe del teléfono se lo debe a que “soy muy atrevida y busco”. Lo mismo le ocurre a su compañera Mariluz Rodríguez, de 68 años, en cuya pantalla no caben más iconos. “Me defiendo bastante bien. Felicito a todo el mundo el cumpleaños por Facebook, hago sudokus, hago muchas fotos, veo el tiempo, pago con Waylet en la gasolinera...”, relata. Pero siempre se pueden “ampliar conocimientos”, indica, y de paso “relacionarse con la gente”.