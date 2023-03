La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, acudió ayer a Ponteareas para firmar el convenio de transformación de la Avenida Sarmiento Rivera, en la que se invertirán 630.000 euros. A través de este acuerdo, la Administración provincial asumirá el 70% y el Concello la parte restante, con el objetivo de recuperar el espacio público del tramo urbano de la EP-4006 en Sarmiento Rivera. Asimismo, con motivo de la firma del convenio, Silva aprovechó para supervisar las obras realizadas en la villa del Corpus con apoyo provincial. En este sentido, destacó que la Diputación ha invertido casi un millón de euros en triplicar el espacio peatonal en la calle Trobador Xoán García Guillade y crear el primer camino escolar seguro de Ponteareas.

Sobre el convenio, la presidenta provincial adelantó que “inmediatamente aprobaremos el proyecto y a continuación lo licitaremos”, mientras que la alcaldesa, Cristina Fernández, apuntó que se trata de una calle estratégica, de entrada y salida desde otros municipios de la zona como As Neves o Arbo. “Queremos dotarla de mayor estética y mayor utilidad, y sabemos que los vecinos de la parroquia de Fontenla, una vez remate, quedarán muy contentos”.

Las obras se acometerán entre la Avenida de Rosalía de Castro y la calle Redondela, al lado de la Casa del Concello. Con ellas, se mejorarán las condiciones de seguridad y movilidad para las personas creando un itinerario peatonal que dará solución a la actual carencia de aceras. También se dotará de pasos peatonales sobreelevados, se adecuará la iluminación, se renovará la señalización horizontal y vertical y se pondrán los servicios afectados por la ejecución de las obras.

“Ponteareas se está convirtiendo en una referencia, porque no hay muchos concellos que apuesten por crear grandes proyectos como el camino escolar en ámbitos con mucho tránsito”, valoró la Carmela Silva en su visita a la villa, defendiendo que el plan ReacPon está convirtiendo “un espacio que no era amable, tenía mucha inseguridad y no permitía que ni infancia, ni personas mayores, ni personas con dificultades de movilidad pudieran desarrollarse con libertad”.