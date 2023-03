Dos colegios de Nigrán tendrán bosques escuela en sus patios el próximo curso por 241.000 euros

Los bosques escuela de Nigrán toman forma. El Concello espera convertirse el próximo curso en referente pedagógico de Galicia al instalarlos en los patios de los centros educativos A Cruz de Camos y Carlos Casares de Vilariño. El gobierno local reservará las partidas económicas que suman 241.932 euros –124.000 para uno y 117.932 para otro, respectivamente– en el próximo pleno, previsto el día 27 de este mes, con el objetivo de sacar a concurso los trabajos cuanto antes.

El arquitecto Fermín González, ideólogo del sistema pedagógico Lupo y del programa “Mestre de Obra”, ambos de referencia en toda Galicia al defender la naturaleza y el juego como mejor método de aprendizaje, es el autor de ambos proyectos. Ayer presentó el del CEIP A Cruz a la dirección del centro y al alcalde, Juan González.

La intervención consistirá en ganar para el recinto una parcela de 1.200 metros cuadrados colindantes por el sur, cedida por la comunidad de montes de la parroquia, a la que se accederá a través de una gran puerta de transición con forma de casita, situada en un punto con vistas espectaculares a toda la comarca del Val Miñor y a su costa, por lo que funcionará también como mirador. Esta nueva parcela de forma irregular y de gran pendiente dispondrá de rampas accesibles con recorrido circular y atajos directos entre ellas aprovechando la presencia de carballos reforestados hace unos años. El bosque-patio abierto a la experimentación educativa sumará en sucesivas fases equipamientos como “tipis” –chozas de forma piramidal para los juegos–, asambleas de troncos o invernaderos.

"Ata hai pouco, que o centro estivese situado no medio do monte víase como algo negativo, agora é unha oportunidade marabillosa

“É un proxecto único polo propio enclave do colexio. Ata hai pouco, que o centro estivese situado no medio do monte víase como algo negativo, agora esa circunstancia descubrirase como unha oportunidade marabillosa”, destaca el alcalde. En este sentido, avanza que las obras de acondicionamiento durarán dos meses y se ejecutarán preferentemente durante el verano, aprovechando las vacaciones escolares. El proyecto plantea ganar más franjas de terreno en lugares como la pista de deportes en sucesivas fases.

El bosque escuela pondrá al centro como ejemplo. “Situarémonos na vangarda da educación, van vir de toda España a coñecelo in situ e os propios profesores serán formadores e exemplo para os seus compañeiros”, apuntan desde la dirección. “Isto é cumplir un soño. Será un paso de xigante nesta liña pedagóxica que defendemos neste colexio, o profesorado está moi motivado e implicado neste sentido, de feito participamos desde hai anos nun programa contínuo de formación relativo aos patios inclusivos”, añade la directora, Iria Aguiar, quien recuerda que el período de admisión de nuevo alumnado está abierto hasta el 20 de marzo.

Aprendizaje en la naturaleza

En el caso del Carlos Casares de Vilariño, se integrará una parcela municipal anexa de 2.000 metros cuadrados, separada hasta ahora por un muro y una alambrada del recinto escolar. Espacio que el Ayuntamiento bautizó en 2018 como Souto Casares tras realizar una plantación en la que participaron toda la comunidad escolar y los dos hijos del escritor. El proyecto busca crear un bosque totalmente natural sin que se note el trabajo de diseño previo, para que dé la sensación de que siempre ha sido así. La intención es aprovechar la gran cota de diferencia entre el patio y la parcela para crear diferentes senderos entre árboles de especies autóctonas que desemboquen en un claro, donde permanecerá la actual cancha de bolos celtas.

El movimiento de las escuelas bosque es reciente en España pero tiene décadas de historia en países nórdicos o en el Reino Unido y se basa en las teorías de grandes pedagogos y filósofos como Pestalozzi o Fröbel, además de Rudolf Steiner o Maria Montessori. Su origen se sitúa en el concepto “friluftsliv”, que se traduce literalmente libertad-aire-vida, y hace referencia a una filosofía basada en la conexión profunda con la naturaleza. Se trata de un modelo de educación al aire libre en el que los estudiantes aprenden habilidades personales, sociales y técnicas en espacios naturales.