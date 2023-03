La calle Picota muestra su nueva cara con protagonismo peatonal

La calle Picota de Redondela se encuentra en la recta final de la actuación que está transformando de manera radical esta zona del casco antiguo y que integrará en su trazado las plazas de Fonte do Mouro y de la capilla de Santa Mariña. El objetivo es crear un espacio seguro y accesible, devolviendo el protagonismo a los peatones frente a los vehículos, creando espacios amables y puntos de convivencia ciudadana en un vial que forma parte del trazado del Camino de Santiago Portugués.

Las obras de remodelación de la calle Picota cuentan con un presupuesto total de 850.000 euros, de los que la Diputación aporta 636.940 euros a través del plan ReacPon, y los 212.313 restantes son con cargo a las arcas municipales.

La presidenta de la institución provincial, Carmela Silva, destacó el “cambio trascendental” que está experimentando este entorno y el municipio de Redondela durante una visita realizada el pasado fin de semana. “A pesar de que esta é unha das rúas máis importantes da vila pola que amais transcorre o Camiño de Santiago, era unha zona que realmente estaba en moi malas condicións. Durante os gobernos do PP non se fixo nada en todo este espazo. Agora, co plan extraordinario ReacPon estamos a impulsar un cambio transcendental cunha obra de enorme calidade urbana e cun aspecto respectuoso ca contorna, de xeito que a zona vai converterse nun núcleo moi fermoso desta vila, tal e como se merece a veciñanza”.

Por su parte, la alcaldesa redondelana, Digna Rivas, señaló que el tránsito de peregrinos por esta zona “é continuo durante todo o ano e agora, con esta transformación, verán que Redondela é transitable e accesible. É a Redondela que queremos”, puntualizó.

La obra dotará a la calle de una plataforma única con una nueva identidad relacionada con el adoquinado existente en la villa y también con los nuevos pavimentos empleados en las plazas.