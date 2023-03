La Agrupación de Electores de Redondela (AER) denunció ayer el déficit de un millón de euros anuales que está acumulando el Concello de Redondela en el servicio de recogida de basura. Desde la formación asamblearia aseguran que en la actualidad se está cobrando a los vecinos por el servicio de recogida de residuos una tasa muy inferior a la de otros municipios y en un porcentaje ínfimo respeto al coste real. “Se a taxa da recollida de lixo nas zonas urbanas é de 71 euros anuais, o custo real é de 200 euros, namentres que no rural a taxa baixa aos 35 euros, cando o custo para o concello é de 230”, puntualizan.

Según la Ley de Residuos aprobada en 2022, los ciudadanos deben asumir la basura que originan de forma proporcionada y objetiva. “Débense elaborar novas ordenanzas fiscais para que a taxa cubra os custos de xestión. O que se ten que facer é non seguir cargando ás arcas municipais e repercutilo nos cidadáns”, y subrayan que “a lei obriga aos concellos a implantar un recibo non deficitario que costee a recollida dos desfeitos e que reflicta o custo real directo ou indirecto do servizo”. En este sentido, desde la Agrupación de Electores proponen que, en Redondela, los vecinos del entorna urbano pasen a pagar 100 euros al año y en el rural 70 euros, pero que de forma progresiva se llegue a pagar lo mismo en unas zonas y en otras “como se xa se está a facer en concellos como o de Vigo”.

“Só propoñemos subir esta taxa municipal por xustiza. Ao final redunda en beneficio da veciñanza”, advierten desde AER, que también proponen un incremento del 100% en la tasa que pagan las empresas aplicado según su tamaño y, por tanto, la cantidad de basura que generan. “Coa nosa proposta, a recadación pasaría dos actuais 868.000 euros a algo máis de 1,4 millóns de euros”. Con este incremento, según el informe económico presentado por la agrupación, “poderíase incrementar a plantilla do Concello en dúas persoas dada súa deficitaria situación”.

Otro de los servicios deficitarios que analiza AER en el informe es el del Conservatorio. Concretamente los costes anuales de este servicio ascienden a 443.000 euros y los ingresos por matrícula a unos 60.000 euros, dejando un déficit de unos 380.000 euros al año. “A nosa aposta é negociar coa Xunta para que se faga cargo dos estudios regrados. Consideramos totalmente desproporcionado que o Concello estea a soportar un gasto desta magnitude”, indican.

También reclaman retomar el pago por el uso de la vía pública para terrazas por parte de los locales de hostelería, que sumaría 40.000 euros anuales a las arcas municipales.