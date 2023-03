El grupo riojano Compañía Vitivinícola del Norte de España, CVNE, se incorpora en la Denominación de Origen Rías Baixas con la compra de Bodegas La Val, situada en Salvaterra de Miño. Es la primera bodega de la DO Rías Baixas que se suma a CCVNE, que ya está presente en las DO Rioja, Ribera del Duero, Valdeorras y Cava. Bodegas La Val cuenta con 90 hectáreas de viñedo repartidos entre Salvaterra y As Neves y destina el 70% de sus ventas al mercado exterior. Desde La Val valoran el acuerdo y aseguran que “seguiremos elaborando vinos de máxima calidad con la misma pasión que siempre”.