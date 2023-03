Entrenan igual, pero tienen que demostrar el doble

“Si el deporte es un referente social, no podemos permitir que se reflejen en él los errores en igualdad, tolerancia y respeto”. Son palabras de Tania Fernández, campeona del mundo de piragüismo y una de las once protagonistas de la exposición de “O esforzo in-visible das deportistas tudenses”, con la que el Concello de Tui conmemora el Día de la Mujer. La muestra, que ocupa parte del Paseo da Corredoira, visibiliza el trabajo, esfuerzo y logros de once deportistas tudenses en distintas disciplinas y se acompaña también de frases de deportistas que, a lo largo de la historia, inspiraron a otras mujeres, como la laureada gimnasta Simone Biles, que dijo “no soy la próxima Usain Bolt o Michael Phelps, soy la primera Simone Biles.

Además de Tania Fernández, la exposición rinde homenaje a Sara Tui, campeona del mundo de fútbol playa; Marisa Giráldez, medalla al Mérito Deportivo de Galicia; Aida Valiño, subcampeona de Europa y de España de Triatlón; Anita Rodríguez, exjugadora de Primera División de Balonmano; Carmen González, subcampeona de España de Judo; Eva María Ara, jugadora de kayak polo e integrante de la selección nacional; Leticia Barbosa, quinta en el Campeonato de España Absoluto de Atletismo; Loli Pedrares, campeona de España de lanzamiento de martillo; Nuria Domínguez, remera olímpica, y Susana Fontán, campeona de España de tiro olímpico. Algunas estuvieron presentes ayer en la inauguración de la muestra y otras contaron con representación de algún familiar. También se unieron al acto los niños y niñas de Scouts Alhoia, a los que se dirigió la jugadora de balonmano Anita Rodríguez para decirles “seguid luchando por lo que queréis porque con trabajo, esfuerzo y buenos compañeros alrededor, lo podéis conseguir”. También tomó la palabra Eva María Ara, que contó su experiencia personal. A raíz de una lesión descubrió el piragüismo, y con él, el kayak polo. “Cuando se cierra una puerta se abren tres ventanas”, reflexionó Eva María Ara, apuntando que “no todo el deporte es competición; mis momentos más felices en el deporte están aquí, en la charca de Caldelas”. “Las mujeres están en el deporte para quedarse”, comentó la concejala de Igualdade, Ana María Núñez, impulsora de esta “pequeña y humilde contribución del Concello a la visibilización de las deportistas que llevan el nombre de Tui dentro y fuera del territorio”. Núñez recordó que “el deporte femenino es la historia de la lucha, pues solo hace 50 años que las mujeres compiten en todas las disciplinas”. No obstante, no se trata solo de igualar su acceso al deporte. “Entrenan igual, pero tienen que demostrar el doble”, denunció la concejala de Igualdade, que al igual que el alcalde, Enrique Cabaleiro, hizo hincapié en la necesidad de visibilizar el papel de la mujer en el deporte, donde, por cierto, tal y como lamentó Cabaleiro, “hay muy pocas mujeres dirigiendo clubs deportivos”. Otro techo de cristal que hay que romper para alcanzar la igualdad real.