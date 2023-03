De pequeña solo tenía una. Lo habitual en una niña de una familia cualquiera de los años 70. “Nos juntábamos las amigas del barrio para jugar, nos intercambiábamos los vestidos...”, recuerda. Guardó los juguetes en la adolescencia, pero aquella Nancy se quedó sobre su cama a modo decorativo, como en muchos dormitorios de las chicas de entonces. “Hasta se coló en el vídeo de mi boda sin darme cuenta durante la grabación de los preparativos”, relata con una sonrisa. Pero fue años más tarde, pasada ya la treintena, cuando empezó a sentir verdadero furor por aquella inolvidable creación de la marca Famosa. Marga Fernández guarda en su casa de Gondomar “más de 200” nancys y “más de 600 conjuntos”. Ni siquiera lleva la cuenta exacta. Son sus “niñas” y las adora. Tan orgullosa está de ellas que prepara una exposición en el auditorio municipal del Concello vecino de Nigrán, donde trabaja como administrativa, la próxima semana, del 17 al 26 de este mes.

La afición surgió “hace unos veinte años”, explica. Descubrió el universo creado por cientos de coleccionistas de Nancy en toda España a través de internet. “Se me abrió un mundo nuevo”, asegura. Empezó a buscar accesorios que había disfrutado en la infancia y que había perdido o “aquellos que me gustaban y no tuve”... Y así se fue encendiendo en ella un gusanillo que la llevaba a hacerse con cada vez más muñecas, trajes y accesorios. “Tengo también la cama, el armario, el cabás, el ropero, el vestidor, un sinfonier...” . Ha llenado ya 28 cajas para el traslado de casa al espacio donde colocará la exposición y todavía le quedan “4 o 5” por llevar.

No le importa el esfuerzo porque quiere compartir una pasión que le ayuda a relajarse. “A mí Nancy me cambió la vida”. Lo dice porque “cuando estoy estresada paso tardes enteras con ellas y me relaja muchísimo”. Les prueba trajes, las peina, monta escenas para fotografiar para las redes... No hay edad para jugar y Marga disfruta de sus muñecas a los 54 años como si retrocediera medio siglo en el tiempo.

Nació en un año de revolución social en todo el mundo, 1968, pero con lo que más se identifica es con Nancy. “Somos de la misma edad”, deja claro. Fue precisamente en el 50 aniversario de la muñeca, en 2018, cuando acudió al primer encuentro de fans españoles en Onil, localidad de la provincia de Alicante donde se fabricaba. Un centenar de aficionados se reúnen cada año en esas citas que Marga no se pierde. “Lo pasamos en grande. Hacemos una cena de gala, manualidades para fabricar accesorios, nos vestimos con conjuntos de Nancy”, cuenta. Diseñadores de renombre como Francis Montesinos han creado trajes para esas ocasiones en edición limitada y Marga ha conseguido alguno de ellos.

Su devoción está a la vista en Facebook. Maneja un perfil con más de 2.600 seguidores. Se llama “El desván de Nancy” y a través de sus post enseña al mundo las diferentes versiones de cada conjunto, carteles, publicaciones y toda clase de curiosidades con sus muñecas como modelos.