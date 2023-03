“Lo más inmediato es solucionar el problema del tráfico; está afectando a la vida diaria”

Nicolás Lorenzo Montes es la apuesta del Partido Popular para intentar recuperar la Alcaldía de Tui. Tras años apartado de la política municipal (fue concejal entre 2011 y 2015), se perfila como alternativa a la izquierda en unas elecciones donde, a falta de dos meses, todo apunta a que el pastel va a estar menos repartido. Y es que, por ahora, solo están confirmados PP, PSOE, BNG y C21 (este último sin candidato). “Nosotros no pensamos en si hay más o menos listas electorales; nosotros nos presentamos con una lista nueva, con gente formada y con ganas de hacer cambios en Tui para que vuelva a ser una ciudad de referencia”, comenta Montes, que hoy, a las 12 horas, presenta oficialmente su candidatura en un acto abierto en el Hotel Alfonso I, en el que contará con el apoyo del presidente del PPdeG, Alfonso Rueda.

–¿Qué le ha motivado a volver a la política municipal?

–La política siempre ha sido fundamental en mi vida. Implicarme en la política municipal para tratar de resolver los problemas diarios que afectan a los ciudadanos es algo que está en mi ADN. En este caso, fueron bastantes los factores que me empujaron a presentarme para encabezar un proyecto nuevo; amigos, gente del partido y vecinos descontentos con la actual gestión municipal llevaban tiempo animándome a dar el paso. Pero si tuviese que decir un momento, fue la llamada de Luis López, el presidente provincial, quien hizo que ya me lo pensara muy seriamente y, tras varias conversaciones con la familia y amigos, me animé a dar el paso definitivo.

–Durante estos años apartado de la política, como vecino, ¿qué ha sentido que le ha faltado a Tui?

–Aunque llevo fuera de la política activa varios años, sigo con mucha atención la política local y creo, sinceramente, que se dieron algunos pasos necesarios, como la apertura de una parte de la calle Ourense, la rotonda de Guillarei, la colocación en estos momentos de la pasarela sobre el río Louro, convenio que por cierto se acordó su firma en el 2013 siendo Moisés Rodríguez alcalde. Pero también es cierto que en la última legislatura se han cometido errores graves como lo ocurrido en la calle Antero Rubín. Cambiar el enlosado de piedra por cemento no es de recibo en una ciudad en que la piedra es una de las características que la define. Pero todos tenemos claro de que Tui necesita dar un paso más, hay la sensación desde hace mucho tiempo que Tui se está quedando atrás con respecto a otros municipios limítrofes y es por eso que Tui necesita un proyecto de futuro que nos encamine a ser una ciudad de referencia.

"El proyecto de parking de una sola planta y de pago es un error monumental que va a hipotecar el futuro de la ciudad"

–En la calle se habla de caos circulatorio y falta de aparcamiento. ¿Cuál es opinión al respecto?

–El caos circulatorio es un problema serio que está afectando a la vida diaria de los ciudadanos y nunca lo debieron dejar enquistar tanto tiempo. Creo que no deberían haber hecho los cambios que han hecho mientras no se abriera la calle Ourense en su totalidad. Lo lógico sería abrir la calle Ourense en su encuentro con la avenida de la Concordia y, después, en combinación con la Policía Local y una empresa especializada en el estudio de flujos circulatorios, tomar las decisiones más convenientes y basadas en datos. En cuanto al aparcamiento, consideramos que es un problema que debemos solucionar cuanto antes. La falta de comunicación del gobierno municipal sobre este proyecto ha dejado a los vecinos de Tui en un estado de incertidumbre, algo que lamentablemente no es la primera vez que sucede. En estos momentos no sabemos qué va a pasar con el parking ya que las empresas que se presentaron a la licitación se encuentran en el juzgado.

-¿Cuál es su propuesta en relación al parking?

-Aquí nos vamos a posicionar claramente. El proyecto del parking de una sola planta y de pago es un error monumental que va a hipotecar el futuro de la ciudad. Nace de un planteamiento erróneo, menos plazas que en superficie, lo cual no soluciona el problema, y de pago. Es un tremendo error que no podemos permitir por el futuro de Tui. Nuestra propuesta es convertir el aparcamiento actual, en la trasera del edificio Francisco Sánchez, en una gran zona verde, porque conviene recordar que Tui adolece de este tipo de zonas verdes. Nosotros el parking lo haremos en otra zona próxima, mucho más práctica y útil para los vecinos y algo que para nosotros es indispensable es que su gestión sea de titularidad pública.

–¿Qué puede aportar usted a Tui? ¿Qué proyectos tiene en mente si consigue la Alcaldía?

–En primer lugar, algo que considero fundamental es escuchar a los vecinos. Cuando un problema se convierte en un clamor de los vecinos hay que rectificar y me estoy refiriendo al caos circulatorio, por ejemplo. Yo creo que a la política hay que llegar para resolver los problemas, no para causarlos. Lo más inmediato es solucionar el problema de tráfico existente, luego el tema del aparcamiento y, también, volver a traer la feria de los jueves para la Corredera y a la calle Ordoñez, donde antiguamente estaba el mercado de las verduras. Tui no puede perder un mercado con tanto arraigo e historia.