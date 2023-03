Quedan dos proyectos eólicos activos en la Serra da Groba y el último –el Torroña I, que prevé cuatro aerogeneradores en Oia, aunque afecta a Baiona al colocar la conexión con la red eléctrica por A Granxa (Belesar)– se encuentra a exposición pública desde el día 3 de marzo. El Instituto de Estudos Miñoráns, miembro de la plataforma SOS Groba, ha puesto en marcha una campaña para promover las alegaciones, que pueden descargarse a través de su web oficial. La entidad cultural alerta del riesgo para una de las mayores riquezas de A Groba, la mayor manada de caballos salvajes del mundo.

Afirma que el estudio de impacto ambiental del proyecto obvia las afecciones “ao mellor e máis grande patrimonio vivo que temos na Serra da Groba, as burras do monte, os garranos Equus ferus atlánticos, as nosas bestas”. Recuerda los estudios de investigadores americanos sobre el ganado salvaje y su importancia en el ecosistema que quedaría “en perigo con este novo parque eólico con torres xigantescas e unha extensa rede de evacuación”.