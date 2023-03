Parte del histórico Camiño Real de Sabarís será semipeatonal

El Camiño Real de Sabarís recuperará en parte su esencia de vía de encuentro con una transformación integral. El Concello de Baiona ultima un proyecto para recuperar la Rúa da Ponte Nova, un tramo del vial de origen romano que se integra también en el Camiño Portugués da Costa y que une el entorno del acceso a la autopista con la céntrica Rúa Porta do Sol. No volverá a ser adoquinada como fue construida en tiempos del emperador Adriano, pero sí se retirará el asfalto para sustituirlo por hormigón pulido ornamental. El único punto del trazado en el que la piedra original sí volverá a ver la luz será el de la medieval Ponte Nova, según explica el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo y Vías e Obras, Óscar Martínez.

Será un vial semipeatonal. La reforma no cerrará al tráfico el espacio porque allí residen numerosas familias, pero sí se limitará al máximo la velocidad, “entre 10 y 20 kilómetros/hora”, calcula el edil, y el pavimento será de plataforma única. Los viandantes tendrán preferencia sobre los vehículos, algo muy normalizado en el entorno, dada la afluencia de peregrinos, especialmente durante el verano. “Non podiamos deixar as vivendas sen servicio e cremos que poden convivir perfectamente os peóns co tránsito de coches a baixa velocidade”, señala el concejal.

Se retirará el asfalto y se sustituirá por hormigón pulido ornamental

La intervención afectará también a un tramo del Camiño Real del otro lado de la glorieta de acceso a la AG-57, hasta el cruceiro, a pocos metros de la popular Fonte do Pombal, según indica Martínez, un espacio con relevancia patrimonial deteriorado que el gobierno municipal también pretende poner en valor.

Además de la nueva pavimentación, que cambiará el asfalto por un hormigón tratado similar al que se coloca en las sendas peatonales en toda Galicia, se canalizarán las aguas pluviales con el fin de acabar con las inundaciones que sufren las viviendas del entorno cada vez que se producen fuertes precipitaciones. El agua discurrirá por cunetas de medio metro de profundidad. “Non podemos entubala para gañar un pouco de anchura no vial porque Patrimonio non o permite”, explica Martínez.

La medieval Ponte Nova sí recuperará el adoquinado original en piedra

El adoquín del puente medieval que da nombre a la calle sí quedará al descubierto con el objetivo de recuperar su formato original, a salvo del deterioro que produce el paso de vehículos desde que el Ayuntamiento lo cerró al tráfico rodado en 2015. Se colocaron dos bolardos en ambos extremos del viaducto para frenar su deterioro. Los turismos pasaban a excesiva velocidad en muchas ocasiones, generando riesgos de atropello. Y los vehículos pesados habían roto los pretiles varias veces, además de poner en peligro la integridad de la estructura.

Ya por aquel entonces trabajaban los dirigentes locales en un proyecto de recuperación integral del Camiño Real con la intención de recuperar la calzada medieval empedrada oculta bajo el asfalto y de soterrar el cableado. Algo que no se contempla por el momento por su alto coste. El proyecto para renovar el pavimento y recuperar el puente ronda los 300.000 euros, informa Óscar Martínez.

El gobierno municipal ha presentado el proyecto al Plan Concellos de la Diputación de Pontevedra para este año y espera que el organismo provincial apruebe la inversión en los próximos días. Se desconoce cuándo se hará efectiva la ayuda económica y cuándo podrá sacarse a concurso la obra, aunque el edil espera que pueda desarrollarse este año.