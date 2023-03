El parque de la alameda de Redondela se inspira en la tradición ferroviaria

La tradición ferroviaria de Redondela ha servido de inspiración para la ampliación del parque infantil de la Alameda, dedicada a la poetisa Xohana Torres. La nueva área para niños, situada junto al viaducto de Pontevedra, cuenta con una estructura de juego en forma de tren, junto con merenderos y bancos nuevos, que se unen al resto de los elementos que conformaban el espacio.

El parque de la alameda se hizo muy popular hace años por albergar en unas jaulas situadas en uno de los laterales al mono Paco, y tras la muerte del simio el espacio se utilizó durante mucho tiempo como pajarera con distintas aves. Sin embargo en 2015 se realizó una renovación integral del espacio en la que las jaulas se conservaron, ya sin rejas, como una zona cubierta para mayores con mesas de ajedrez y, al mismo tiempo, como un merendero o lugar de descanso. Ahora las estructuras cubiertas han sido retiradas para ampliar el espacio de juegos con el nuevo tren infantil de madera y césped artificial.

La alcaldesa redondelana, Digna Rivas, explica que “a idea de levar aos máis pequenos unha figura importante para a vila como é o tren fíxose para que poidan gozar dunha instalación distinta e personalizada só para eles”.

El nuevo espacio fue inaugurado el fin de semana con la presencia de la Coca Simona, junto con la monitora de Troula Animación, con una fiesta que abarrotó de niños la zona de juegos.

Rivas justificó la nueva reforma para ampliar el espacio y dotarlo de un elemento simbólico relacionado con la villa, como es el ferrocarril. “Queremos que o parque siga sendo de uso infantil e para todas as familias de Redondela. O motivo deste novo proxecto non é outro que engadir unha figura representativa para os nenos e nenas e seguir mellorando e aumentando as instalacións do recinto”.

Renovado hace ocho años

Este recinto había sido renovado por completo hace ocho años, durante la etapa de Javier Bas como alcalde, con una inversión de 163.542 euros. En aquella ocasión la reforma permitió adaptar el recinto a la homologación actual. El nuevo parque fue dotado de una torre adaptada para personas con discapacidad, un montículo de caucho con zona de escalada que incluye una cama elástica y un tobogán ancho en la cima, además de otros elementos que sirvieron para cambiar por completo la imagen del área infantil, una de las más frecuentadas de Redondela.