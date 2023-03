Aquí solo trabajan mujeres

“No es la primera vez que llama alguien y pide hablar con el encargado, o que viene algún técnico a realizar un reparación y pregunta por el jefe”, bromea Keila Pousa, directora comercial de Calabizo. Pero en esta empresa no van a encontrar ni lo uno ni lo otro. Es una sociedad pionera por los cuatro costados. Porque fue la primera en fabricar chorizos veganos en España y porque es un proyecto 100% femenino y feminista. La plantilla está integrada únicamente por mujeres y a la hora de seleccionar personal, las socias prefieren contratar trabajadoras.

Hoy es un día para celebrar los derechos conquistados por las mujeres y para reivindicar lo que queda por conseguir en materia de igualdad. En el obrador de Calabizo, ubicado desde hace siete años en una nave bioclimática del parque empresarial Porto do Molle de Nigrán, no han organizado nada especial, pero tratan de cumplir cada día con los preceptos del 8-M. No es que cierren la puerta a los hombres ni les gusta hablar de discriminación positiva. “Cuando buscamos personal, lo que tenemos claro es que queremos mujeres por dar oportunidades a las mujeres del rural que están por aquí cerca, que a lo mejor no tienen tantas. Si no encontrásemos mujeres no habría problema en contratar hombres, pero es que vienen mujeres”, señala Pousa.

Esa filosofía de apoyar a la mujer con más dificultades de acceso al mercado laboral, en entornos menos urbanos y de mediana edad, está en el ADN de la compañía desde su fundación en septiembre de 2015. Fueron tres amigas de entre 40 y 50 años las que la crearon en un local del casco urbano de Gondomar. Una de ellas, Sofía Calvo, trabajaba como cocinera en un restaurante vegetariano y se dio cuenta de que el sabor del chorizo era uno de los que más echaban de menos sus clientes.

Cambió la carne cerdo por calabaza en los embutidos que ensayó en casa y el resultado convenció enseguida a Edurne Sendra, ingeniera agrónoma que buscaba un cambio de rumbo en su vida profesional, y a Keila Pousa, licenciada en Empresariales que trabajaba en un asesoría contable. Se lanzaron a la piscina y se dieron cuenta de que “sí se puede”. “Animamos a las mujeres a emprender, siempre se asocia el emprendimiento con la juventud y a veces la experiencia y saber algo de la vida también vale mucho”, recalcan.

Empezaron fabricar “calabizos” y la demanda les exigió buscar un local más grande para los secaderos y la cocina. En marzo de 2016 ya estaban en Porto do Molle y enseguida empezaron a exportar su producto no solo a tiendas de toda España, sino a varios países de Europa. Con la intención de diversificar el negocio, empezaron a fabricar conservas de potaje de garbanzos con chorizo vegano, con gran éxito de ventas también.

El chorizo de calabaza se exporta a varios países de Europa

La pandemia frenó sus previsiones de expansión y se vieron obligadas a reducir la plantilla de nueve personas a las seis actuales. “Y luego llegó la guerra de Ucrania y la crisis de precios que también nos ha afectado mucho en 2022,” pero ahora su previsión es volver al crecimiento. “Queremos mantener el mercado europeo en países como Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Eslovenia o Grecia y ampliarlo. En Europa se conoce el chorizo perfectamente, se identifica con España, y la cultura vegana está mucho más extendida. Se sorprenden de encontrar un producto sin aditivos, sin conservantes y completamente natural”.

Novedad para la hostelería

Por eso el “calabizo” ya no está presente solo en tiendas veganas y ecológicas, sino en cualquier charcutería, “como alimento saludable, sin grasa, sin colesterol...”. Ahora trabajan en el lanzamiento de un producto pensado para la hostelería: el chorizo vegano pelado y troceado, para usar directamente en las recetas. Y también se preparan para poner en el mercado más potajes con lentejas y habichuelas.