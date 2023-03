A programación Primavera Lila da Concellería de Cultura de Baiona propón para hoxe ás 19.30 a inauguración da exposición “Achegas. Mulleres na Axenda”, na que poderán verse as fotografías e as historias dasbaionesas destacadas polo seu papel no desenvolvemento turístico da vila, incluídas na axenda editada polo departamento municipal que dirixe Yasmina Moreira.