El teatro municipal de Tui acoge este viernes a las 21.30 horas un espectáculo con música en directo que mezcla humor negro con la crítica social en una historia de rock and roll, sexo, drogas, violencia y humor. La obra Smoke on the water, de la compañía Ibuprofeno teatro, es una obra para un público adulto y está recogiendo frutos de su gran puesta en escena, ya que está nominada a seis premios María Casares.