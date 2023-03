La historia se recreó ayer en la playa de A Ribeira. La Pinta arribó como aquel 1 de marzo de 1493 para anunciar el hallazgo del que sería un nuevo continente desconocido por Europa.

A pesar de que el día no relució como el sábado, e incluso llovió y hubo que abrir los paraguas, miles de personas acudieron en Baiona a esa escenificación teatral de la recreación histórica y a las demás actividades que cerraron tres jornadas de fiesta viva por la que pasaron, sin apenas incidentes, casi 100.000 personas.

La edición de este año fue la puesta a punto de nuevo de la fiesta tras las medidas COVID del año pasado, en el que la fiesta se celebró a medio gas. “Esta es una fiesta de las vecinas y vecinos de Baiona y ha sido todo un éxito”, apuntó ayer el alcalde, Carlos Gómez. Fueron tres días de fiesta medieval que dejaron a muchas de las personas asistentes exhaustas por el evento pero con ganas de volver el año próximo.

Escenificación

Todavía hay quien teoriza sobre las razones por las que La Pinta arribó en Baiona hace más de medio millar de años (exactamente 532), para no dar por válida la teoría de tempestad que arrastró a la nave dirigida por Martín Alonso Pinzón a las tierras del Val Miñor, pero lo que es indiscutible es que el hecho ocurrió y es un motivo de celebración que en Baiona se vive de forma extraordinaria.

La escenificación representada es obra de Avelino Sierra, con la dirección de Mónica Sueiro, y fue puesta en escena con un cuadro de actores de primer nivel. La obra se llevó a cabo con una treintena de personas, entre actores, figurantes y miembros del equipo. Una pieza titulada “La Arribada del Descubrimiento” que volvió a arrancar aplausos y que, ayer, se celebró sin que la lluvia lo desluciera en un día más oscuro que brillante desde la mañana.

“El sábado fue el mejor día que tuvimos, con muchísima gente, pero este domingo no estuvo mal a pesar de que el tiempo no llamó a la alegría. Desde que existe esta fiesta ya recordamos días malos e incluso con mucha lluvia y viento, pero no fue este el caso”, apuntan desde un puesto.

“Lo hemos pasado muy bien, venimos todos los años porque esta fiesta es extraordinaria”, dice María, una viguesa que cada año regresa a la fiesta de la Arribada ataviada con su ropa medieval.

La fiesta tuvo numeroso público desde el minuto cero. Ya el viernes al mediodía un buen número de personas hacía cola ante el puesto de Palos de la Frontera, en los estands de pueblos hermanos, para no quedarse sin una caja de los fresones de Palos que podían adquirir a 3 euros. “Son buenísimos estos fresones, los primeros de la temporada, pero siempre se agotan muy pronto”, decía una de las señoras que ya había recogido una de las cajas. “Estamos totalmente seguros de su procedencia”, apostillaba su marido.

Estos estands se situaron como otros años en el Paseo de Ribeira, al lado de la playa. Además de Palos de la Frontera también estuvieron Santa Fe, Rafael Freire-Horguin-Cuba y la propia Baiona. Además de los fresones, en esta zona se pudo degustar otras excelencias, como el café cubano o los llamados “ñoclos de Pinzón”, una especialidad gallega de Rosquillas Cristaleiro.

La llamada taberna de ultramar, con numerosas especialidades marineras y una exposición de carteles de la fiesta completaron esta zona, fue de las más visitadas de toda la celebración.

Pero si este punto puede considerarse importante en la fiesta por estar pegado a la playa de Ribeira, donde se escenificó la Arribada y tuvieron lugar los torneos medievales, toda la villa de Baiona fue un singular parque temático medieval donde la diversión estuvo asegurada durante los tres días. “No es solo diversión, sino también cultura”, apuntaba Jaime mientras llevaba a tres niños por los talleres de artesanía de los gremios de canteros y herreros ubicados en distintos puntos de la villa. “Los niños pueden ver cómo eran las cosas antes y cómo en muchos casos siguen siendo”, ya que, por ejemplo, los canteros trabajaron sobre piezas reales.

Actividades infantiles

Los niños y niñas fueron afortunados en la Arribada por la animación de calle, con zancudos vestidos para la ocasión del grupo Troula que les dejaron con la boca abierta y por su espacio en el Parque de La Palma, donde estuvo la morada del buey Xulián “y donde tuvimos el parque de aventuras y atracciones medievales, con campamento de entrenamiento de caballeros, zona ludopuzle, campamento militar medieval y se lo pasaron a lo grande”, explican desde la organización.

En esa zona tuvo lugar una actividad infantil de cuentacuentos sobre el buey Xulián y su vinculación con Baiona. El personaje se creó como mascota de la fiesta y se relaciona con el conocido Monte do Boi, a muy poca distancia del centro de la villa.

Además de esto, la gente menuda también contó con un espectáculo de marionetas, como ejemplo.

Entre las actividades para todos los públicos no faltaron, tampoco ayer, los torneos medievales, con su espectacularidad, o la demostración de tiro con arco.

Y si el tiro con arco fue muy seguido, el tiro al plato gastronómico no pasó inadvertido. De nuevo la villa de Baiona fue una gran fiesta gastronómica con platos para todos los gustos y precios variados, donde las personas ataviadas de época se entremezclaron con los asistentes que participaron en la celebración sin ponerse los atuendos medievales. “Lo importante es pasarlo bien”, apuntaba uno de los asistentes.