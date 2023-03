Podemos apuesta porque el proyecto del Celta solo sea posible si los comuneros lo aprueban

El candidato a la alcaldía de Mos por Podemos, Román González, se posiciona en uno de los temas más controvertidos de la localidad, la localización de la Ciudad Deportiva Afouteza en Mos y el proyecto “Sport 360”, aludiendo a que “hay que respetar tanto a los propietarios de los terrenos que sí quieren estas instalaciones como a los que no las quieren”.

En el momento en el que hubo que votar a favor o en contra del Plan Especial para darle cabida a las instalaciones del Celta en Mos “votamos a favor porque los vecinos de Pereiras decidieron llegar a un acuerdo con el club y eso no se puede criminalizar, de la misma forma que no se puede criminalizar a los comuneros que no quieran llegar a un acuerdo”.

Se pone como ejemplo a él mismo porque “yo soy propietario en Tameiga y yo no estoy a favor de venderle los terrenos al Celta, aunque el proyecto de Galicia Sports 360 se podría valorar de forma positiva”. Con todo, “Tameiga dice que no, pues el club tendrá que buscar otra ubicación”. Insiste en que “es la posición más coherente”.

En cuanto a las perspectivas en las elecciones municipales, Román González, explica que “está claro que las mayorías absolutas han terminado y ojalá podamos tener la llave del futuro gobierno” por lo que “tenemos la mano tendida a los grupos de izquierda, espero que hagan lo mimo ellos”. Señala el de Podemos que “lo primero que haré si llego a la alcaldía es hacer una auditoría de las cuentas”.