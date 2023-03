El Concello de Nigrán pone fin a las celebraciones de Carnaval esta tarde con el tradicional Enterro do Kiko, evento realizado gracias al centro cultural de Parada, donde nació hace décadas el popular desfile de disfraces que desde hace unos años ha trasladado su punto de partida a la Praza do Concello. De allí saldrá hoy a las 18.00 tras el cómico “responso” del “cura” hacia el “torreiro” de Parada, donde será velado a partir de las 19.30. El pregonero oficiará el funeral en el que no faltarán las coplas sarcásticas. Después desfilará por el entorno hasta la quema. La jornada rematará con un concierto de D’Líder a las 21.30.