La Agrupación de Electores de Redondela (AER) propone que la pista de pump-track, recinto para la práctica de BMX parecida a un skate park, se instale en el entorna del Pabellón de A Marisma. Desde la formación asamblearia entienden que esta ubicación sería idónea, frente a la propuesta inicial de instalarlo en Cesantes, porque ya cuenta con más infraestructuras deportivas, como la pista de skate, una cancha de baloncesto y un parque de calistenia. Aseguran que “ademais de ser un unha ubicación máis céntrica, que favorece a afluencia, a existencia doutras infraestruturas similares favorece tanto o seu uso como o seu mantemento”.

AER también pide al gobierno local que agilice el proyecto anunciado el pasado mes de octubre cuando llevó al pleno el cambio de uso de la parcela de San Pedro, en Cesantes, punto que quedó sobre la mesa tras solicitarlo todos los grupos de la oposición al comprobar la desinformación de los vecinos. “Votouse en contra porque o goberno tiña este proxecto oculto e non se compartiu previamente nin cos grupos políticos nin coa veciñanza, non polo cambio de uso da parcela, que parece razoable (de feito, o uso actual é deportivo e de lecer máis que escolar)”, explican. La oposición pidió que se convocara al grupo de portavoces para estudiar el proyecto con el objetivo de poder ser aprobado en el siguiente pleno después de un proceso de debate y negociación, pero eso nunca se produjo. “O punto quedou enriba de mesa, pero a xunta de voceiros, catro meses despois, aínda non foi convocada”, lamentan desde la agrupación.

La Agrupación de Electores urge al gobierno a actuar, ya que ese pump-track en el campo de Cesantes está en la nevera. Además, “hai engadir que, aparte do rexeite no pleno, Rivas tivo a contestación a ese proxecto por parte da veciñanza de Cesantes”. En todo caso, “sexa cal sexa o motivo, Rivas debería explicar por que en outubro tiña presa por cambiar o uso dunha parcela para construír esa infraestrutura e, catro meses despois, non fixo nada para avanzar nese proxecto”, concluyen desde AER.