A libraría Libraida de Gondomar acolle esta tarde ás 20.00 a presentación do último libro de Inma López Silva a cargo da propia autora. O traballo oscila entre a memoria familiar, a ficción e o relato histórico e conta a vida do avó paterno da escritora, alcalde franquista nun pequeno concello rural e radiografía a política de Galicia na segunda metade do século XX. Presentará o acto Carlos Méixome.